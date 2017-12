Maroc : lancement d’une pétition contre la construction d’une mosquée

Les choses bougent dans le pays avec dans la prise de conscience citoyenne que ce qui prime c’est d’abord le développement économique et social, la satisfaction des besoins des populations en matière de logement, de santé, d’éducation et de lutte contre la pauvreté et la précarité. C’est dans ce cadre qu’a été lancée dernièrement une initiative inédite dans le pays. Une pétition dénonçant la construction d’une mosquée.

Le journal H 24 rapporte que tout a commence lorsque sur la route entre Agadir et Taghazout, Mohamed Reda Taoujni découvre une grande pancarte sur laquelle figurait un appel au dons. "On y demandait de l'aide pour collecter des fonds pour la construction d'une mosquée. Le montant 35.800.000 m'a interpellé. Je connais le quartier, il a été construit pour reloger les gens qui habitaient des bidons villes donc c'est un quartier très fragile, où il n'y a pratiquement rien... Consacrer un montant aussi énorme que 35.800.000 de dirhams pour la construction d'une mosquée est aberrant " nous déclare Mohamed Reda Taoujni.

Une fois lancée, la pétition fait vite le tour du web et est signée par plus de 800 personnes en une semaine. Mohamed Reda nous assure qu'elle a été bien accueillie chez les habitants d'Agadir qui ont encouragé l'initiative. " A Agadir, il y a eu la mosquée El Houda, en construction depuis cinq ans parce qu'elle faisait 10.000 m2 et qu'on n'a jamais pu finir. Les habitants ont beaucoup encouragé notre initiative parce que justement ils ne veulent pas voir ce scénario se répéter" nous a-t-il souligné. Les habitants pointent le manque d’infrastructures de base et de services sociaux. Ils prennent en exemple deux dispensaires mal équipés et qui ouvrent leurs portes quelques heures seulement par jour. Ils réclament par ailleurs l'ouverture d'un arrondissement de police, pour plus de sécurité et déclarent qu’il n y a pas de théâtres, de bibliothèques, de centres d'hémodialyse, d'école pour enfants handicapés.

Il s’en explique dans un texte : « Par la présente pétition, nous souhaitons attirer l'attention des pouvoirs publics que la construction d'une immense mosquée au coût exorbitant n'est pas une priorité pour un quartier qui manque de tout et souhaitons que cet argent récolté serve d'abord au bien-être de la population ». Les médias locaux estiment que ce type de pétition contre la construction d'une mosquée est une première dans le pays. Mohamed Reda T. souhaiterait que l’argent soit investi dans d’autres projets. Il explique que ce quartier « dispose de maisons de jeunesse qui n'ont jamais pu ouvrir leurs portes faute de moyens financiers, les deux dispensaires n'ouvrent qu'une heure ou deux par jour mais ne disposent ni de matériel, ni de médicaments pour survenir aux besoins de la population, les infrastructures sportives sont quasiment inexistantes ».

D’après le site H24 Mohamed Reda Taoujni a par ailleurs envoyé une lettre au Roi Mohamed VI pour demander son intervention pour que le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques encadre les bénévoles qui souhaiteraient construire des mosquées grandioses, suivant des études de besoins définies dans les quartiers ou villes où ils souhaitent les construire. Il est vrai que la construction de mosquées luxueuses réalisées dans des quartiers qui disposent déjà de lieux de culte par des appels à la générosité publique à cote de poches de pauvreté gène. Cette initiative qui sera certainement suivie par d’autres permettrait de diriger les fonds récoltés vers des actions caritatives.