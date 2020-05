Marre d’avoir peur du Covid-19

Revue de presse/web.

Humeur du jour…

Après une petite semaine de déconfinement on sort le bout de son nez et de sa souris pour arpenter la toile.

Le coronavirus fait peur.

On finit par se dire que les citoyens pourraient en avoir marre…

Marre d’avoir peur du coronavirus parce qu’on aurait le choix entre le doliprane ou l’hospitalisation, voire la réanimation[1].

Marre de croire que la fin du confinement signifierait juste qu’il y a de nouveau de la place en réanimation[1b].

Marre d’entendre parler de médecins de ville qui traiteraient depuis des semaines avec l’azithromycine (ou des antibiotiques macrolides) traitement de référence des pneumopathies atypiques[2] sans que rien ne semble bouger clairement. Alors que savoir ouvertement qu’un traitement curatif ambulatoire est possible nous aiderait à ne plus avoir peur et redonnerait confiance.

Marre de constater que des généralistes ont dû se battre grâce au « système D », en « tenue de peintre » afin de traiter en ambulatoire à domicile sous oxygénothérapie des personnes âgées atteintes de Covid-19[3][4].

Marre de lire que des médecins généralistes du grand Est auraient compilé leurs résultats sur 700 patients (quasiment autant de personnes que celles impliquées dans l’étude discovery[5][6]) au sujet de l’azithromycine, mais que désormais ils auraient peur de divulguer leurs résultats[7][8][9].

Marre de voir la Fédération des Médecins de France interpeller les « sociétés savantes de médecine générale » au sujet de « la prescription précoce de tel ou tel antibiotique ou de telle ou telle molécule ou de la mise en place de l’oxygénothérapie précoce à domicile. » [2][10], sans que rien ne semble bouger clairement pour les citoyens.

Marre d’avoir le sentiment que la médecine de ville aurait été méprisée[2] alors que les généralistes sauraient depuis des semaines « distinguer « ce virus polymorphe » » [4].

Marre de lire que la « peur de la contamination » aurait entraîné un « renoncement aux soins » en médecine générale, auprès de SOS Médecins et dans les services d’urgences[10b]. Quelles en seront les répercussions sanitaires quand la vague de Covid sera passée ? Combien de pathologies chroniques non suivies ? Combien de cancers non dépistés[10c] ? Combien d’AVC ou d’infarctus passés sous les radars[10d][10e] ?

Marre de voir des soignants avoir déjà peur du monde d’après avec le retour des « gestionnaires »[10f] et subir des restructurations en pleine crise du Covid[10g]. Presque médaillés[10h] ils parlent déjà de « breloque »[10i].

Marre de la peur car la propagation du SARS-CoV-2 serait « "éminemment" possible par la parole »[11] alors que le masque n’a été rendu obligatoire que dans les transports en commun[12]. Huit semaines de confinement pour cette grande avancée sur le port du masque... Mais les commerces auraient le droit de l’imposer[13].

Marre de lire que les parents ont « pris peur et tous ont préféré renoncer » à l’école pour leur enfant[14]. On pourrait se dire qu’au pays de Jules Ferry, avoir peur de l’école, ce serait signifier ne pas avoir confiance en l’État.

Marre de voir déjà des photos de cours de récré qui peuvent mettre mal à l’aise[14b].

Marre de lire qu’entre écoles fermées[15], « garderies »[16] et « école un jour sur deux »[17], les parents qui doivent aller travailler (par exemple les soignants) devront en plus assurer les cours à domicile pour les journées sans enseignant. Il faut dire que les maires ont dû se débrouiller avec un protocole sanitaire d’une petite soixantaine de pages[18][19].

Marre de lire : « Pour le Monsieur Déconfinement, "le problème n’est pas le manque de tests mais que les gens se fassent tester" »[20]. Pourtant il a fallu attendre huit semaines de confinement pour voir être annoncé : « La France « est prête pour tester massivement, […] la capacité de dépistage est aujourd’hui au niveau des besoins estimés » à 700.000 tests par semaine, selon le ministre. » [12]. Alors que le plus gros de l’épidémie est possiblement derrière nous. En lien avec les tests, le traçage des cas contact (dénoncé par les médecins et censuré par le Conseil constitutionnel ) n’a pas aidé[20b].

Marre de consulter la même semaine des informations sur le « plan de reconfinement »[21] et d’entendre : « « Les Français pourront partir en vacances en France » cet été »[22].

Marre de trouver des décryptages sur l’actualité en France sur des sites d’autres pays[23][24][25][26][27][28]. On peut y lire des « message[s] d’espoir » [27] concernant la France tels que : « fini la peur du Covid-19 » [26].

Marre de constater que les « travailleurs clés » qui ont permis à la France de vivre confinée alors qu’ils ne pouvaient pas télétravailler ont été en « première ligne » de l’épidémie[29][30]. On repense aux masques, aux inégalités[2]… On repense aux Gilets Jaunes et aux grèves sur la réforme des retraites.

Marre de se surprendre à penser qu’on va peut-être, par peur, être obligé de rester confiné... On pourrait se poser comme question : urgence sanitaire ou ordre public ?

Alors peut-être qu’un message qui donne vraiment confiance chasserait la peur et serait plus juste qu’un plan de… déconfiture[31] ?

