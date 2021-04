Marseille, la belle...

On évoque souvent les faits divers qui se produisent à Marseille, les réglements de compte, les quartiers nord, la misère sociale, le chômage, les trafics de drogue.

Mais on oublie souvent de dire, de raconter la beauté de cette ville, de certains quartiers, la présence somptueuse de la mer qui lui donne tout son charme...

Marseille, c'est indéniable, attire de nombreux touristes et ce n'est pas par hasard : séduits par le climat, les paysages, les calanques, les gens viennent volontiers visiter cette ville de contrastes...

Marseille est une ville constituée de villages : elle offre tour à tour des quartiers très différents par leur situation, leurs paysages... Les noms mêmes de ces villages pleins de poésie nous font rêver : l'Estaque, le Roucas Blanc, la Redonne, les Goudes, la Belle de mai, la Blancarde, les Aygalades.

Ces noms révèlent déjà tout le pittoresque, toutes les particularités de ces lieux pleins de charmes...

L'Estaque est un ancien port de pêche, les paysages des alentours nous font voir des collines abruptes qui descendent vers la mer, une côte découpée, pleine de surprises... De grandes plages de sable et de galets se déroulent et offrent le plaisir de la baignade. Dans l'arrière pays, La Galline, petit hameau nous livre ses horizons champêtres...de nombreux sentiers de campagne permettent des balades paisibles.... On peut y voir la petite chapelle de Notre Dame de la Galline, édifice du XIe siècle, qui est l'un des plus anciens pèlerinages du terroir marseillais.

Tout à côté, et toujours à l'ouest de Marseille, se trouvent la Redonne et ses collines blanches de calcaire : c'est là, encore, le domaine de la côte bleue... On peut y découvrir de nombreuses criques bordées de rochers escarpés.... Au loin, on peut apercevoir la rade éblouissante de Marseille.

Sur le versant sud de Notre-Dame de la Garde, descendant en une pente raide vers la mer, le Roucas-Blanc est un havre de paix, un monde à part, une sorte de paradis préservé entouré de jardins, construit de bastides... Le rocher blanc porte bien son nom : il surplombe la ville et offre des points de vue inoubliables sur la mer : ce quartier nous fait apprécier toutes les senteurs de la Provence, les pins, la garrigue, le thym, le romarin.



Le quartier des Goudes est aussi un vrai petit village de pêcheurs... des cabanons sont installés au bord de l'eau dans un cadre de collines qui offrent de voir l'île de Riou... Mais à la différence du Roucas Blanc, ce lieu est un des plus connus et des plus fréquentés de Marseille : une affluence qui peut nuire au calme et à la beauté de ce coin de Marseille.



Entre collines et mer, Marseille offre des paysages variés, des lieux qui ont parfois gardé leur cachet original, leurs caractéristiques d'autrefois...



Marseille, malgré ses problèmes et ses difficultés possède des atouts : des quartiers préservés, un cadre encore sauvage, la Méditerranée qui lui fournit un écrin plein de charmes, les calanques aux côtes escarpées, aux fonds marins si variés...

