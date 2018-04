Martinez a-t-il un strabisme convergent ?

Les usagers passablement usés de la SNCF qui pestent contre les cheminots les jours de cette grève que l’on appelle joliment ‘’perlée’’ devraient, à l’instar de Carrefour positiver, car ce conflit social est une excellente occasion d’enrichir leur champ lexical.

A quelque chose, malheur est bon dit le proverbe dont on ne sait pas encore s’il est de nature à consoler ceux qui piétinent sur les quais de gare mais l’on peut faire confiance à cette formidable capacité de résilience dont ont déjà su faire preuve par le passé, les utilisateurs, le mot client étant prohibé, du transport ferroviaire.

Ainsi a-t-on vu fleurir ces jours derniers deux vocables concurrents, convergence et coagulation lancés par les responsables syndicaux qui en espèrent la concrétisation et repris sur toutes les antennes et dans les journaux pour en faire le constat avec optimisme ou pessimisme selon leurs orientations politiques.

Philippe Martinez le leader de la CGT est un farouche partisan de la convergence des luttes dans son acception la plus large puisqu’il n’a pas hésité à déclarer sur France Info le 18/04/2018 « Il y a un point commun entre une caissière de Carrefour et un pilote d'Air France, ce sont les problèmes de pouvoir d'achat ». *

Convenons que cette saillie involontairement ‘’desprogienne’’ fait de lui un redoutable concurrent pour le comique marcheur Castaner né en 1966 qui se souvient avoir vu dans son enfance que « Nos mamans portaient le voile catholique et que cela ne posait pas de problème ».

Il se dit ici et là que l’abus de la consommation de champignons hallucinogènes ou d’autres substances stupéfiantes peut conduire à quelques anachronismes.

Même si c’est un parallèle audacieux que nous n’aurions pas osé faire, nous convenons bien volontiers que chaque métier a ses avantages et ses contraintes comme le rappelait récemment avec le discernement qui la caractérise Cécile Duflot dans un récent tweet.

Et pour abonder dans le sens du responsable syndical, il nous faut bien reconnaître que dans le cas d’espèce qu’il évoque, le pilote d’ Air France repartira de Carrefour avec un chariot plus rempli que celui de la caissière pour peu qu’il dispose au préalable d’une pièce d’un euro ou d’un jeton, tandis que celle-ci, se trouvant à demeure, pourra se dispenser de cette douloureuse contrainte et échelonner ses achats afin de les placer dans des sacs d’un format plus modeste.

Nous nous garderons bien de trancher entre les tenants de la convergence et ceux de la coagulation, même si le concept novateur de « Coagulation générale ! » aperçu sur une banderole de la CGT du secteur nettoiement, témoigne d’une inventivité sémantique remarquable.

Et enfin comment ne pas souscrire avec enthousiasme au communiqué des étudiants de Sciences Po Paris qui ont déclaré, attestant par la même, que le ridicule, même porté à son paroxysme, ne tue pas « Nous occupons Sciences Po parce que Macron en est sorti, et que nous ne voulons pas finir comme lui », à cette réserve près, qu’il eut été plus judicieux afin d’éviter cette inconfortable position dans laquelle ils se trouvent à l’insu de leur plein gré, de ne pas y postuler.

C’est l’avenir, seul qui nous dira si la convergence était sur de bons rails.

*https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/philippe-martinez-cgt-le-point-commun-des-mobilisations-cest-le-pouvoir-dachat_2688368.html