Marx versus Malthus

Malthus (1755-1818), économiste, a tiré le premier en disant (en substance) : si la population croît plus vite que la production de richesse, elle s’appauvrit. Il a eu raison (avec 100 ans d’avance), les faits dans l’Afrique sub-saharienne notamment lui donnent raison. Les migrations massives (10 à 20% des damnés de la Terre) vers les pays riches sont la conséquence directe de ce qu’il dénonce : tout le monde ne peut s’asseoir à la table pour manger !, il n’y en a pas pour tous.

Marx (1834-1883), philosophe, économiste et politique, a travaillé sur les faits historiques et sociaux en ignorant son prédécesseur. Malgré ses erreurs d’analyse et ses prévisions utopiques il a eu un impact majeur sur l’évolution des sociétés démocratiques à travers les organisations politiques et syndicales, permettant l’élévation générale pendant 150 ans du niveau de vie ; et des dictatures communistes qui ont créé des Etats centralisateurs émanant d’un Parti unique, possesseurs des moyens de production – qui se sont ensuite effondrés (Russie) ou transformés (Chine). Cuba et Corée du Nord poursuivent l’aventure avec le succès que l’on sait…

Les œuvres de Marx sont plus connues que lues. C’est une critique du capitalisme et la vision d’un monde futur qui reposera sur la justice et l’égalité grâce aux luttes des travailleurs qui ont un rôle d’émancipation ( !), et aux contradictions internes du système capitaliste qui le conduit à sa disparition. Lutte des classes, plus-values, dictature du prolétariat, confiscation par l’Etat des moyens de production, puis dépérissement de l’Etat dans une société utopique, etc., c’est beau comme le Droit Canon !

Marx est donc passé à côté de l’essentiel avec une confusion dans la définition des termes : capital, capitalisme, capitaliste (cf. : Le Robert) : rejet de solutions mixtes entre le rôle de l’Etat et celui des individus pour la possession du capital et donc des moyens de production ; sous-estimation de la résilience du système capitalisme malgré les crises qui le secouent épisodiquement, due notamment à l’innovation et au mécanisme de destruction-création qui en résulte, ainsi que de la mondialisation de la production des biens et des services et de leur consommation ; et surtout ignorance de l’impact de la science et de la technologie sur la démographie, qui constitue une bombe au XXIème siècle comme l’avait pressenti Malthus, avec des conséquences sur l’espèce humaine par l’épuisement des ressources naturelles et les pollutions – dont le CO² et ses conséquences irréversibles sur le climat qui peut produire la 6e extinction de l’espèce (fin de l’anthropocène !) – associées aux effets dévastateurs des migrations.

Malthus aura le dernier mot lorsque l’homme aura péché le dernier poisson et mangé le dernier mammifère sur une planète devenue inhabitable, à défaut d’avoir proposé des solutions pour maintenir la démographie a un niveau acceptable pour la planète : triste victoire… Il a écrit la chronique d’une disparition de l’espèce alors que Marx s’est focalisé sur la transformation de la société dans le cadre de la philosophie allemande (Hegel) en ignorant les travaux de Malthus.