Mascarades et contrôles politico-sanitaires : quand la France et l’Europe s’étouffent. Arrêt cardiaque possible

Pour étudier les fondements de la construction des identités soviétiques, écrit Igor Narsky dans son étude sur la mémoire familiale et les archives privées du XXè siècle soviétique [ii]des chercheurs ont mis en lumière des rapports « verticaux » ambivalents entre, d’un côté, les individus qui, pour survivre, étaient contraints à l’hypocrisie et au cynisme et, de l’autre côté, l’État suspicieux et enclin à la violence.

L’État assignait les statuts sociaux, tandis que les individus adoptaient des faces, ou des masques, qui leur permettaient de s’inscrire dans les catégories sociales prescrites par le régime [8][8]- Voir S. FITZPATRICK, Everyday Stalinism..., op. cit. ; Sheila…. D’autres chercheurs, en s’appuyant pour une partie d’entre eux sur le concept de Michel Foucault de « techniques de soi », ont montré, à partir de l’analyse des documents personnels, comment les individus travaillaient sur eux pour devenir des citoyens soviétiques parfaits. Ces travaux ont révélé comment les individus avaient intériorisé les normes et les valeurs du discours officiel et en avaient fait des catégories d’action [9][9]- J. HELLBECK (dir.), Tagebuch..., op. cit. ; Igal HALFIN,…. Enfin, une approche plus récente a davantage prêté attention aux rapports horizontaux entre les acteurs et montré que les échanges entre les proches avaient une importance capitale pour la formation des opinions. Les subjectivités étaient ainsi modelées à la fois par les relations verticales et horizontales [10][10]- Malte GRIESSE, Communiquer, juger et agir sous Staline. La….

I-Homo Covidus et Citoyen Covidique

Si l’Homme Rouge[iii] a peut-être disparu de la Russie, il se pourrait bien que son clone soit réapparu en Europe et surtout en France avec l’Homme Covid-Macron, le "Citoyen Covidique", cet homme nouveau désormais porteur consentant de ces masques « qui ne servaient à rien mais sont désormais devenus obligatoires ».

Est en effet apparu "l'Homme Covid-Macron", cette créature qui répond docilement à un Etat suspicieux, lequel s’efforce par tous les moyens possibles de couvrir l’incurie de ses propres manquements, de ses comportements et injonctions contradictoires en recourant aux éternels mécanismes de la peur ("nous sommes en guerre", comme si l'auteur de cette ineptie avait la moindre idée de ce qu'est une guerre) et de la contrainte, un Etat aux dirigeants faillis qui tente désormais d’enfoncer au marteau-pilon dans les têtes de citoyens pleutres et moutonniers , à la mentalité de collabos prêts à abandonner leurs libertés de crainte de payer une amende, les nouvelles pseudo-valeurs et normes bricolées, sans cesse mutantes et fluctuantes du discours officiel en matière de santé publique que 65 millions de citoyens sont priés de s'infuser sans barguigner.

Nul besoin de se convaincre « que si l’on rouvre des camps, on n'aura aucun mal à trouver des gens pour les garder », nul besoin de lire E. Zamiatine[iv] qui a déjà tout dit. Patience.

II- Dérèglement et confusionnisme à tous les étages

Comme l'observent Sandrine Aumercier & alii, dans leur excellent essai intitulé « De Virus Illustribus, Crise du coronavirus et épuisement structurel du capitalisme » (Cf. Note de lecture infra) , "une quantité invraisemblable de commentaires sur la crise du coronavirus circule déjà dans le champ de la critique du capitalisme. On y rencontre beaucoup d’éléments intéressants, mais rien qui ne soit vraiment percutant. Chacun prêche pour sa paroisse : Žižek voit l’avènement d’une nouvelle forme de communisme, Vaneigem d’un esprit joyeux et solidaire, Latour voit l’occasion de faire le tri entre l’essentiel et le superficiel, Agamben croit voir pointer un nouveau totalitarisme qui nous réduit à la « vie nue », Lundi Matin se réjouit que tout soit à l’arrêt, Latouche vend la décroissance comme solution, les écologistes pensent qu’il faut respecter davantage la biodiversité, Naomi Klein n’y voit que la « stratégie du choc », les gauchistes « classistes » la responsabilité des seuls capitalistes « parasitaires », les primitivistes proposent de revenir aux sociétés des chasseurs-cueilleurs, Rob Wallace veut créer un capitalisme « écosocialiste » en soumettant les entreprises à des règles qui réinternalisent les coûts sanitaires de leurs activités, Le Monde diplomatique nous révèle que le problème principal est la casse néolibérale de la santé publique, Piketty y voit l’occasion d’une justice fiscale majeure. L’État islamique y décèle la main de Dieu contre les infidèles et exhorte ses troupes à éviter de voyager en Europe pour y déposer des bombes… Rien de nouveau sous le soleil ? »

Rien de nouveau, sinon un désordre idéologique et conceptuel absolu alors que s’annonce le délitement social et économique sur fond de désastre financier.

III- La réalité est en effet que par-delà toutes ces lectures il en émerge une seule, issue de ce bazar et de ce confusionnisme général, qui se résume au cadenassage sans perspectives autres que l’impasse politique et économique dans laquelle les autorités précipitent le pays tout entier en amusant la galerie avec des masques en papier et des perspectives vaccinales médicalement et scientifiquement inquiétantes.

Zamiatine, comme le relève à propos de sa dystopie précitée un commentaire dont nous donnons ci-après la source[v] et qui mérite d’être lu dans son entier, était mathématicien et ingénieur, ce qui rend ses propos crédibles, à la manière d'Isaac Asimov. Il a imaginé un état unique où tout est rationalisé à l'extrême. Un monde où l'harmonie est carrée et où la pensée logique est la seule valable. Un monde où une « table des heures » régit la moindre action de chaque numéro (individu).

Avec cette pandémie qui envoie l’humanité (mais déjà l’Europe et la France) dans le mur en la ruinant psychologiquement, humainement (la fameuse « distanciation sociale » remplacée par la distanciation physique du "Noli me tangere"), accentuant chaque heure, chaque jour qui passe une ruine physique, économique, matérielle, simplement parce que son appréhension et la réaction qu’elle suscite conduisent des autorités politiques incompétentes à adopter des comportements de trouillards flairant au passage l’aubaine financière (la course aux vaccins en dépit d'incidents gravissimes) et l’opportunité d’un nouveau tour d’écrou sur une population décidément bien patiente face à une main de bronze, on se demande ce qui conduit les gens à ne rien dire face à une situation que chacun devrait encore avoir en mémoire.

Comment ne pas réagir en effet devant les tragédies vécues par les familles des victimes, fragiles, abandonnées, insusceptibles d’être soignées ?

Comment accepter sans que des excuses, des explications, des comptes soient rendus devant la cacophonie des pouvoirs publics, les guignolades et singeries masquées de l'ex porte-parole du Gouvernement (!) , la zizanie des pseudo-experts médicaux, l’hystérie des médias face à des sommités scientifiques conspuées par des histrions médiatiques, l’embrouillamini des clowns et gugusses politiques, l’ineptie des réseaux sociaux, la paralysie silencieuse du plus grand nombre… et l’énergie salvatrice des soignants anonymes et courageux, tel feu Jean-Jacques Razafindranazy, ce médecin malgache mort pour la France et dont ceux qui l’ont connu et aimé conserveront l’éternel sourire en mémoire ?[vi] !

La fameuse deuxième vague arrive, est arrivée, et à quand l’annonce de la troisième ou de la quatrième, en attendant les vaccins bricolés à la hâte ?

IV-Quid de ces mesures de cadenassage général de tout un pays ? A quoi joue-t-on ?

"L’évolution des indicateurs épidémiologiques nous conduit à retenir la même approche mise en place à Marseille et Bordeaux pour les agglomérations de Lyon et de Nice", expliquait le ministre de la Santé à l’occasion de son point hebdomadaire du 17 septembre septembre 2020. "Nous avons donc demandé au préfet du Rhône et des Alpes-Maritimes de se concerter avec les élus et les acteurs du territoire pour proposer au gouvernement, d’ici samedi, les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire. Les maires de Nice et Lyon ont d’ailleurs déjà commencé à prendre des mesures par anticipation", a-t-il poursuivi, rapporte Le Figaro. »[vii]

Mais dans le détail, de quelles mesures parle-t-on ? A Lyon, ainsi qu’à Toulouse, une série de nouvelles mesures sont entrées en vigueur le mardi 22 septembre 2020. Comme le prévoient aussi les autorités parisiennes, les événements publics ne peuvent pas regrouper plus de 1 000 personnes, contre les 5 000 précédemment autorisés. En pratique, note Le Parisien, le préfet du Rhône incite même à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes, y compris "dans les cercles familiaux, amicaux et associatifs". Tous les regroupement réunissant plus de dix individus sur l’espace public - ou même dans un établissement susceptible de recevoir du monde - doivent être déclarés en préfecture… C’est pour éviter ce genre de situation que la vente d’alcool est désormais interdite entre 20h et 6h du matin. A Toulouse, les bars et les restaurants font même face à des restrictions d’horaires.

Mariages, enterrements, fêtes familiales, cercle familial, chambres à coucher, salons, immeubles, maisons, escaliers, jardins, salles de spectacles, musées et expositions, tout y passe, comme s'il s'agissait d'une sorte de "punition sanitaire" ! Réservations obligatoires et prises de température des visiteurs, comme au Musée Jacquemart-André, à Paris. A quand le personnel assisté d'infirmiers ad hoc munis de gants (jetables) pour procéder sur place à l’examen préalable et obligatoire des muqueuses et aux tests (remboursés par la Sécurité sociale) : "Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez vous préparer aux tests RT-PCR, présentez votre tête aux écouvillons nasaux, déshabillez-vous sans opposer de résistance, rejoignez les cabines séparées, préparez vos cartes de paiement « sans contact », pas d'argent liquide, merci de votre "compréhension", bonne visite, ne vous attardez pas et avancez SVP ?")

En outre, à Lyon, le port du masque est devenu obligatoire dans la ville.

Le grignotage est continu. Le pays se masque sous l'étouffoir.

C'est qu'il ne s'agit pas, voyez-vous, de n'importe quel pays, mais bien d'un "pays qui se tient sage", pour reprendre le titre de l’excellent et terrifiant documentaire de David Dufresne[viii].

Sage, mais pour combien de temps encore ?

Et pendant ce temps la vague migratoire, elle, particulièrement démentielle dans son organisation, continue de déferler.

La France acceptera-t-elle encore longtemps de se laisser (littéralement) étouffer et conduire à la ruine, condamnée à prendre le chemin de la servitude, celui d'une camisole médicale, économique, financière ?

Un pays sage, sans aucun doute, puisque ses dirigeants (qui sentent l'odeur âcre et mauvaise des trouillards qui savent que leur fin est inéluctable) ont parfaitement compris la nécessité de tenter de parer malgré tout à tous débordements intempestifs avec la mise en place du Nouveau Schéma national du Maintien de l'Ordre.

(Le Lecteur notera ci-dessous que le mot schéma, σχῆμα / skhễma , dans le document officiel précité, précédé d'un éditorial du ministre de l'Intérieur himself, est aussi orthographié sans "C", comme dans shema). Tout cela est à l'image du reste et de la médiocrité ambiante.)

