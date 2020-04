Masques : comment la France a échoué en refusant la décentralisation proposée par Lagarde

La France a échoué deux fois en dix ans sur la question des masques : entre le laissez-faire total et la centralisation soviétique, la voie du bon sens aurait pourtant été la décentralisation, préconisée dans un rapport parlementaire de 2010 de Jean-Christophe Lagarde.

En l’espace de dix ans, notre pays a connu deux maladies infectieuses émergentes qualifiées de “pandémies historiques” par l’OMS. La première, celle de grippe A (H1N1), a contaminé plus d’un milliard de personnes sur la planète en 2009, mais n’a pas eu . La deuxième, la maladie à coronavirus 2019, a déstabilisé les équilibres économiques et sociaux mondiaux dans une ampleur encore difficile à estimer.

Si ces deux risques pandémiques ont des conséquences évidemment incomparables, ils ont tous deux contraint la France à mettre en oeuvre une stratégie de déploiement de stocks de produits et de biens à même de freiner la diffusion du virus : les masques en tout premier lieu.

Les valses-hésitations et les injonctions contradictoires exprimées par le Gouvernement ne trompent personne : c’est bien l’absence de stocks de masques chirurgicaux et FFP2 en France qui a contraint le Gouvernement à prendre les mesures de restrictions des libertés individuelles les plus contraignantes depuis le début de la Vème république, à savoir le confinement généralisé de la population française.

Les observateurs peinent à dégager un fil conducteur expliquant cet effondrement des capacités stratégiques de notre pays en la matière : à l'exception de l'analyse fine et précise de l'universitaire Arnaud Mercier dans le journal académique The Conversation, aucun journaliste n’a permis au grand public de comprendre et de saisir ce qui s’est joué dans les dernières années pour aboutir à un tel désarmement des capacités sanitaires françaises.

L’absence de ravitaillement des établissements médicaux et de la population en masques est bien évidemment le corollaire de l’absence d’un stock de masques suffisant sur le territoire national. Lors de la précédente vague de maladie infectieuse émergente en France, la grippe A, la France était alors dans une situation totalement différente : elle était dotée d’une structure, l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (ÉPRUS), chargée de constituer des stocks de masques face à un éventuel risque pandémique.

Au moment de la grippe A, l’EPRU disposait d’à peu près 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de masques FFP2, dont les durées de validité étaient en moyenne de cinq ans. Cette organisation soviétique de gestion ultra-centralisée n’a pas fonctionné : tous les rapports parlementaires consécutifs à l’épidémie de grippe A ont permis de mettre en exergue des témoignages désastreux sur cette gestion insuffisamment réactive, incapable de venir en renfort à temps et d’assurer un maillage territorial ciblé, fin et précis.

Vu que la responsabilité logistique de la mobilisation et de la distribution nationale des masques chirurgicaux et des masques FFP2 par une seule agence nationale n’était pas optimale, une Commission parlementaire post-H1N1 se constitue et propose une évolution de la doctrine française : il s’agit de la Commission d’enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1).

Présidée par celui qui allait devenir plus tard le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, cette Commission enjoint le Gouvernement à rompre avec cette gestion centralisée des stocks de masques. On reconnaît évidemment le tropisme de Jean-Christophe Lagarde pour la décentralisation, son parti étant l’héritier de la famille politique girondine attachée aux libertés locales. La proposition de Jean-Christophe Lagarde est alors simple : décentraliser la gestion des stocks de masques, en les gérant depuis les sept “zones de défense et de sécurité” dont les sièges étaient à l’époque à Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Metz.

Chacune de ces grandes régions français aurait eu à gérer un stock de masques, et surtout, il proposait de confier à chaque EPRUS décentralisé un vrai travail de cartographie des besoins du territoire pour écouler et distribuer les stocks plus efficacement : il jugeait cette proposition indispensable pour “améliorer le pilotage territorial de la crise”.

En 2011, le Gouvernement agit : il met fin au “Gosplan” sanitaire et retire la responsabilité confiée à l’EPRUS de constituer un stock national de masques : le ministre de la Santé Xavier Bertrand fait alors un choix qui va malheureusement s’avérer catastrophique …

Son instruction ministérielle du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations exceptionnelles dans le domaine de la santé rompt avec la centralisation mais ne reprend pas la proposition de Jean-Christophe Lagarde : plutôt que faire le choix de la décentralisation, il fait le choix du laissez-faire total !

L’instruction ministérielle qualifie les masques de “stocks tactiques” et non plus de “stocks stratégiques” : concrètement, cela signifie que toute forme de stock d’Etat de masques est supprimée. La responsabilité de la constitution des stocks tactiques est confiée entièrement aux particuliers et aux établissements de santé : puisque la centralisation a échoué, Xavier Bertrand choisit de jeter le bébé avec l’eau du bain et opte pour un désengagement de la puissance publique. Les masques et tous les équipements de protection individuelle ne sont donc plus considérés depuis cette date comme des “stocks stratégiques” ayant vocation à être gérés nationalement, ni même localement : chaque hôpital doit se débrouiller.

A partir de cette date, “le procédé est devenu irréversible. Car même si la liste des produits dits tactiques reste de sa responsabilité, et que le budget alloué est issu du dialogue de gestion entre les hôpitaux et le ministère, le gouvernement introduit une scission propice à de futurs arbitrages pouvant devenir défavorables au maintien d’un effort élevé de stockage de tous les produits utiles en cas d’épidémie, dont les masques” explique le spécialiste Antoine Mercier.

En 2013, sous le quinquennat de François Hollande, cette doctrine est approfondie puisqu’il convient désormais même que chaque employeur privé se substitue à la puissance publique et détermine l’opportunité de constituer des stocks de masques dans le but de protéger son personnel.

Les masques chirurgicaux, toujours gérés par l’EPRUS obéissent à une gestion en « flux », avec un stock reconstituable, expliquant l’impossibilité de la France à faire face à l’épidémie actuelle au vu de la tension sur le marché international des protections sanitaires.

Entre le centralisme soviétique et le laissez-faire total, il y avait donc certainement une voie de bon sens, un juste milieu : la décentralisation …