Maternelle comme primaire : fonds publics à la seule école publique ! Abrogation de la loi Debré !

Vous oubliez que puisque ce sont les communes qui financent le fonctionnement des écoles (et non pas les enseignants lesquels sont rémunérés par l’État) tous les contribuables participent au financement de ces écoles publiques, indépendamment qu’ils y mettent leurs enfants ou non, qu’ils en aient ou non, qu’ils en aient eu ou non.





Privatiser le financement des écoles (dites) privées (mais sous contrat d’association avec l’État) reviendrait par équité pour faire bonne mesure à privatiser le financement des écoles publiques en exonérant les premiers d’apporter leurs contributions.





Pourquoi pas, mais les contribuables qui n’ont pas d’enfants, ou qui n’en ont plus devraient-ils financer encore le fonctionnement de ces écoles publiques ?