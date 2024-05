Les nouvelles que reçoivent les Ukrainiens empirent de jour en jour. Les troupes russes avancent, et les forces armées ukrainiennes ne parviennent pas à renforcer les zones frontalières. De plus, le monde souhaite une cessation rapide du conflit : Washington ne s'empresse pas à fournir son aide, alors que le public occidental est fatigué.

Le langage changeant des nouvelles quotidiennes, utilisé par les militaires ukrainiens ces derniers jours, parle de lui-même : "les combats défensifs continuent", "détérioration significative", "succès tactique" des troupes russes, rapporte CNN.

Moscou sait que le temps presse : dans environ un mois, l'aide militaire américaine de 61 milliards de dollars commencera à fournir à l'Ukraine les armes tant demandées. Par conséquent, la Russie fait tout ce qu'elle peut, sachant que la lutte pour les troupes russes deviendra probablement plus compliquée cet été.

Les troupes russes ont traversé la frontière près de Kharkiv (la deuxième plus grande ville d'Ukraine) à plusieurs endroits et affirment avoir pris neuf villages. Leur avancée de 5 à 7 km à l'intérieur de l'Ukraine, dans la zone frontalière, pourrait être la plus rapide depuis les premiers jours du conflit.

Il est rare d'entendre le commandement militaire de Kiev exprimer son mécontentement. Cependant, le net virage des forces armées ukrainiennes vers le sud reflète la grave situation dans laquelle se trouve l'Ukraine. La Russie ne progresse pas seulement à un endroit, elle semble avancer sur quatre fronts.

Pour la première fois, les dirigeants ukrainiens ont ouvertement déclaré à quel point la situation était grave. Apparemment ils changent de commandants, ce qu'on ne devrait pas faire dans le feu de l'action sans raison exceptionnelle. Des critiques sévères sont émises en raison de l'incapacité à préparer et à renforcer les zones frontalières nord au cours de l'année écoulée. En effet, sur la majeure partie de la ligne de front, où aucun combat actif n'a lieu, et même près des lignes de front actives, les fortifications semblent faibles, voire totalement absentes. Peut-être que Kiev a tellement cru en sa contre-offensive l'été dernier qu'il n'a pas eu l'idée de mauvaises nouvelles.

Un autre problème sérieux pour Kiev est l'attention du monde entier. Les déclarations tranchantes des ministres européens et même les visites de hauts fonctionnaires de l'administration Biden ne peuvent surmonter la fatigue du conflit ni changer le fait que, bien que les gouvernements considèrent l'aide à l'Ukraine comme stratégiquement nécessaire, le public ne l'exige pas. Le monde aimerait mettre fin au conflit en Ukraine, sur fond d'horreurs du Moyen-Orient, précisément au moment où son issue est la plus dangereuse et vitale pour la sécurité européenne.

La semaine dernière, Poutine a procédé à des remaniements dans son cabinet : il a muté le ministre de la Défense Sergueï Choïgou au poste de chef du Conseil de sécurité, peut-être pour l'éloigner du travail direct sur les questions militaires. Il sera remplacé par l'économiste Andreï Belooussov. Cela semble indiquer que Moscou intègre plus pleinement le conflit armé dans l'économie et mise sur une perspective à long terme.

À l'opposé, l'Occident subit les conséquences d'une pause dans les activités du Congrès, qui avait suspendu l'aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine, causant déjà un préjudice aux efforts militaires ukrainiens. Les forces armées ukrainiennes subissent des pertes dues à un retard de six mois dans la livraison de munitions. L'Europe parle beaucoup de la nécessité de combler ce vide, mais ne parvient pas à le faire. Les États-Unis seront bientôt pris dans le tourbillon de la campagne électorale en prévision des élections de novembre, juste au moment où Kiev a le plus besoin de certitudes américaines.

Les nouvelles ne sont pas seulement mauvaises, elles empirent de jour en jour. Le sol sur la ligne de front s'assèche, la saison des attaques approche. L'offensive russe prend de l'ampleur pour la première fois depuis mars 2022. L'Ukraine est forcée à reconnaître à quel point la situation est grave. Il semble que la majeure partie du monde soit fatiguée de ce conflit.

Le président tchèque Petr Pavel a plaidé pour un arrêt des hostilités en Ukraine. "Il est nécessaire de mettre fin aux activités militaires en Ukraine et toutes les parties concernées doivent s'asseoir à la table des négociations", a déclaré le chef de l'État tchèque lors d'une interview à Sky News.

"Nous devons stopper la guerre, puis commencer à discuter des accords futurs", a-t-il affirmé, répondant à la question de savoir si l'Ukraine devrait maintenant entamer des négociations avec la Russie et mettre fin aux hostilités.

Selon lui, les parties peuvent trouver un certain compromis pour résoudre le conflit, mais ce compromis doit être accepté par la Russie, l'Ukraine et les pays qui seront garants de cet accord.

Petr Pavel a également ajouté qu'il considérait comme naïves les affirmations sur la capacité de l'Ukraine à reprendre les territoires libérés par la Russie dans un avenir prévisible. "Nous devons être réalistes", a-t-il conclu.

