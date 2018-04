Mayotte : non-sens essentiel de la colonisation

Si



- on laisse Mayotte se faire envahir



- on garde précieusement les fichés S islamistes étrangers et autres dealers



- on impose un numerus clausus et on importe des médecins africains



- l’UE, l’ONU, Macron, Soros, et bonniche gocho encouragent l’immigration





la cause finale aristotélicienne s’appelle : Grand Remplacement, priorité absolue du Capital car assurance financière ultime





Bobo FN n’ose pas le dire, mais Griffin au parlement UE si.