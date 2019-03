Médecins : anatomie d’un cas (pas isolé) de laxisme déontologique

Plainte d'un ayant droit contre un médecin pour homicide volontaire sur le mari vulnérable de sa concubine. À la clé, le reversement de la pension d'état. Dans son jugement, la chambre disciplinaire de l'OrdreInfirmiers saisie pour la complicité alléguée d'un infirmier se déclare « pas compétente pour connaître » ce grief. Attention à ne pas généraliser ? En 2012, la courdescomptes déplorait l’impunité des personnels de santé. En 2016, le médecin Martin Winckler lancait l’alerte sur la maltraitance médicale, une spécificité française, avec son livre Brutes en Blanc. On croyait la polémique évanouie et puis soudainement, ce 27/02/2019, cet article de l'Express : « Abus sexuels, comptabilité, ... L'Ordre des Médecins étrillé par la Cour des Comptes ». Pour ce se faire une idée du calvaire rencontré par les victimes d'abus médicaux, l'intégralité du dossier annoncé (parties au litige anonymisées).

Le jugement, rendu par le magistrat Christine Grenier sur la base du rapport de Christian Lafosse, résume à la suite de « il soutient que », la nature des griefs invoqués par le plaignant : contre l’infimier mis en cause, « participation au meurtre avec préméditation du père du plaignant dans le cadre de son hospitalisation à domicile » ; sur le déroulement de la procédure, des irrégularités tendant à un déni de justice. Mais ce n’est pas exhaustif, il manque la complicité passive envers « le risque socio judiciaire » en la personne du frère du plaignant, attesté entre autres par le compte rendu d’un addictologue. Ces transgressions, complaisance envers le « multirécidiviste » et assassinat du parent vulnérable (« lourdes pathologies »selon la défense du médecin), ont été commises sous l’égide du médecin traitant, sur fond de « conflit d’intérêt, troubles psychiatriques et pathologie antisociale » [1]. Leur conjonction a concouru à une hospitalisation à domicile que le plaignant qualifie de « Orange Mécanique » [2] , avec pour conséquence de « lourdes séquelles pour lui » [3]. Ce contexte criminogène et le lourd préjudice qui en a résulté, sont éludés par le jugement.

Concernant « meurtre avec préméditation » [4] , le jugement dit au point no 7 « une telle qualification juridique n‘est pas au nombre de celles dont la présente chambre disciplinaire est compétente pour connaitre. ». Un crime commis dans le cadre professionnel ne serait pas recevable à défaut de qualification disciplinaire adéquate ? C’est un abus de formalisme outrageant : l’art. 1 du CSP dit « c’est sur l’Ordre que les pouvoirs publics comptent pour éviter des abus préjudiciables aux patients et à la société ». Particulièment au vu de « Je ne me ferai pas représenter, sachant par expérience que les avocats refuseraient de prendre cette affaire » [5] . C’est aussi inexact : outre le rappel de l’article cité, étaient cités au chapitre « Prétentions » [6] , les articles du CSP auxquels l’ensemble des faits étaient susceptibles de correspondre : « R 4127-32 à R 4127-55 ». En particulier, l’art. R. 4127-38 dit « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérement la mort » [7]

Toujours concernant ce volet, à au moins deux reprises le jugement coud de fil blanc des arguments de façon à donner l’impression que le plaignant aurait lui même apporté la preuve que l’infirmier, dont la défense tient en quelques lignes, « n’avait pas méconnu ses obligations déontologiques ».

Au point no 6 : « le [plaignant] ne fait état d’aucun manquement de l’[infirmier] à ses obligations déontologiques, relevant, au contraire dans ses écritures, qu’il a prodigué les soins nécessaires à son père […], et même noté, dans lejournal de soins, que [le parent vulnérable] présentait plusieurs blessures aux jambes. » Ce qu’un magistrat en quête de vérité aurait fait, c’est vérifier mon allégation que cette blessure était le fait de la concubine du médecin (qui recevrait la pension du défunt) et du « risque socio-judiciaire ». Et demander à l’infirmier ce qu’il a fait pour mettre le parent vulnérable hors de danger. Au point no 7 : « le [plaignant] » impute le décès de son père a l’arrêt des médicaments alors prescrits, décision qui n’a pas été prise par l’[infirmier], que le « [plaignant] a ‘disculpé’ d’ailleurs, selon les termes de ses écritures, de son ‘role d’exécutant de basse besogne’ ». Cette dernière expression était tirée d’un mémoire antérieur, devant l’OM, où j’avais dit que l’argument du médecin selon lequel « la prescription [fatale] n’a pu être mise en œuvre » ne disculperait pas (conditionnel) le médecin qui en était l’auteur, seulement l’infirmier. Dans le mémoire devant l’OI, de 14 pages hors PJ, j’ai en revanche relevé la contradiction entre la position du médecin, et celle de l’infirmier selon laquelle il avait « réalisé les soins prescrits lors de ses passages matin et soirs » sur toute la période de l’HAD. Sans cohérence aucune, le jugement enfonce d’ailleurs le clou : « En outre, il ne ressort pas des pieces du dossier que [l’infirmier] aurait manqué aux obligations qui s’imposent a lui dans les soins qu’il a dispenses [au parent vulnérable] et notamment qu’il ne lui aurait pas donné les médicaments prescrits par le médecin assurant son suivi. ». En l’occurence, il ne s’agissait pas de prescrire des médicaments, mais retirer ceux qui étaient vitaux, « prescrits de longue date, et donc ne constituant pas un acharnement thérapeutique ».

La question abusivement éludée par le jugement est évidemment celle du consentement de l’intéressé, de ses proches, à la prescription qui lui serait fatale le jour même. En guise d’accompagnement, le plaignant a été la cible d’un complot pour l’écarter des décisions de soins, matérialisé par son exclusion par le médecin de la réunion HAD, à la vue du personnel soignant, au motif qu’il « ne voulait rien avoir à faire avec lui ». Sur ce point, le jugement fait appel à un argument épouvantail en affirmant « il ne ressort toutefois pas des écritures fournies du plaignant que [l’infirmier] aurait dans la decision de ne pas laisser [le plaignant] assister a cette réunion. ». La réunion HAD était analysée (par exemple, « [L]es mesures [du compte-rendu] protégeaient le personnel soignant, mais livraient [au risque judiciaire], la nuit, le plaignant et sa femme ») parce qu’essentielle au récit. Si l’infirmier n’y était pas, il a en revanche trahit sa complicité au complot en soustrayant aux gendarmes venus faire un contrôle de routine du frère du plaignant, « une note incriminante pour le médecin traitant » dont il reste une preuve.

Concernant le grief d’« entraves à la procédure » [8] , le jugement le rejette au point no 2 du délibéré, au motif que les actes de procédures ont été accomplis, sans en préciser à quelles dates. C’est faire table rase des faits circonstanciés motivant une plainte pour entrave à la saisine de la justice, et harcèlement moral, de 3 pages hors PJ, résumée dans, et en PJ, du mémoire no 1. Concernant la réunion de conciliation, si « elle a effectivement été planifiée, c’est avec l’état d’esprit d’un automobiliste qui laisse croire à un auto-stoppeur qu’il s’arrête pour lui sur le bas côté, en fait repart quand il arrive à sa hauteur. ». Le procès verbal ne fait ressortir aucune confrontation de l’infirmier aux accusations du plaigant, contrairement à son souhaite explicite pour le cas où une particpation par audio-conférence lui serait refusée. Concernant les actes devant accompagner une telle réunion, délibéré et transmission à la chambre disciplinaire, ils ont été accomplis avec 7 mois de retard, manifestement sur l’intervention du procureur. Ce recoupement n’a pu être fait qu’à l’examen du dossier transmis par la chambre régionale, initialement soutrait au plaignant en même temps qu’il était averti de son droit de soumettre un mémoire, entrave au contradictoire compatible avec les antécédents, dont l’intention coupable est renforcée par la mauvaise foi patente du jugement, ainsi qu’elle est démontrée au fur et à mesure dans la présente.

Ma prétention principale en 1ère instance était [9] , au vu notamment de « La gravité des faits imputés à la défense, leur caractère circonstancié, le lourd traumatisme qu’ils ont causé au plaignant », des « dénégations en bloc de la défense qui éludent les griefs, et sur lequelles il n’a pas été confrontés, contrairement à mon souhait […] », de « remédier aux entraves constitutives d’un déni de justice citées, notamment en enclenchant l’enquête qui s’impose, comme le lui permet l’article R4126-20 du C.S.P ». Le point no 8 du jugement dit « l’utilité d’une enquête pour l’instruction d’une telle affaire n’est pas établie ». C’est en contradiction avec l’avis d’un agent de l’OI saisi en amont de la procédure, qui par lettre jointe à un mail du 30/03/2017 invoquait « Meurtre avec préméditation relèvent d’abord de la justice [. . .] Je pense que l’enquête judiciaire doit avoir lieu pour que vous nous saisissiez afin que nous ayons les éléments techniques contradictoires [10] », pour ne pas engager la procédure en violation de l’article L. 4123-2 et suivants du C.S.P. [11]

Par lettre 13/11/2018, je demandais à la chambre disciplinaire nationale de remédier au refus de la chambre de 1ère instance de me notifier la transription des débats, ce faisaint enfreignant le contradictoire dans le cadre d’une procédure d’appel. Son greffier m’a notifié d’un nouveau refus par mail du 31/11/2018 avec cette précision : « A titre d’information, la transcription des débats dans une décision de justice n’existe pas. ». C’est un point qui serait susceptible d’être contesté, s’il n’est toujours pas remédié suite à la présente, en cas de pourvoi en cassation.

Prétentions

Je demande que l’affaire soit à nouveau jugée et maintiens ma réclamation de 2000e à la défense pour le travail fourni, au titre de l’article L 761-1 du CJA.

Notes (du mémoire)

[1]. Section 1.2.1 du mémoire no 1 ; [2]. Section 1.2.2 du mémoire no 1 ; [3]. Section 1.2.3 du mémoire no 1 ; [4]. Section 1.2.2 du mémoire no 1 ; [5]. Section non numérotée, « Réponse à la convocation pour le 28 septembre 2018 », du mémoire no 1 ; [6]. Ch. 3 du mémoire no 1 ; [7] cité en préambule de la section 13.2. de mon mémoire devant l’OM, auquel le jugement devant l’OI fait référence ; [8]. Sections 2.1.1-4 et 2.2.1-2 du mémoire no 1, pour les échelons interdépartemental et régional, respectivement ; [9]. Ch. 3 du mémoire no 1 [10] En relisant le mémoire, je ne retrouve pas cette lettre du 30/03/2017, je l’ajoute donc en PJ ; [11] Sections 2.1.1 et 2.2.2 du mémoire no 1.

Annexe

Mémoire no 1

Jugement

Mémoire no 2