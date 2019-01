Medecins ruraux et gilets jaunes

Les médecins ruraux vont-ils endosser des gilets jaunes ?

Les troubles sociaux que nous observons ces dernières semaines avec les manifestations des gilets jaune s'expliquent en grande partie, par le fait que nous vivons maintenant dans une société régie par les lois débridées d'une économie libérale mondialisée, qui n'a pour but que de favoriser la consommation (pour faire tourner la machine au bénéfice d'une micro société de privilégiés) au détriment des intérêts des individus isolés ou des groupes minoritaires, et une récente étude statistique montre la corrélation existant entre le taux de mobilisation des gilets jaunes dans chaque département, et les problèmes directement liés à des données économiques, sociales, socioculturelles ou sanitaires.

Le monde médical ne pouvait pas échapper à ces bouleversements sociétaux. Des départements où l’on note une forte mobilisation des gilets jaunes, comme l'Ain, le Cher, la Dordogne, ou l'Orne, par exemple, sont aussi ceux qui sont nettement en dessous (moins 33 %) de la moyenne nationale en ce qui concerne le taux de médecins pour 100000 habitants.

L'avancée des technologies, surtout en matière de diagnostic, et l'irruption de nouveaux marchés liés à ces technologies, ainsi que la centralisation des lieux de soins pour des raisons essentiellement économiques sans tenir compte des intérets de la population locale, aggrave l’isolement des usagers, ne pouvant que déstabiliser un système déjà fragilisé par la pénurie de médecins.

Mais comment imaginer aujourd'hui qu'un jeune médecin aura envie de s'installer dans un village, déjà plus ou moins désertifié par l'absence de commerces de proximité et de services publics, et d’exercer la médecine comme le firent ses aînés (lorsque le médecin généraliste assumait tous les besoins sanitaires locaux, de la consultation à la permanence des soins 24 heures sur 24) ? Aujourd’hui ce concept d’exercice a disparu, et il faudra que le monde médical repense totalement le mode de distribution des soins, en attribuant à des entités séparées tous les services qu’assurait seul un même individu : Le médecin généraliste rural.

En attendant qu'un tel système ne se mette en place, il risque s’écouler un certain temps, et les populations de ces secteurs géographiques trouveront dans ce manque de prestations une raison de plus à ajouter à leurs sentiments d'isolement et de laissés pour compte, d'une société qui ne veut pas s'adapter à leurs besoins .

Ainsi, de même que les revendications sociales et sociétales des gilets jaunes ne pourront aboutir qu'à condition que s’opère un changement de société, les améliorations et les modifications du paysage sanitaire et médical en région rurale, ne pourront s'effectuer qu'à travers un changement radical de la conception de la distribution des soins, avec l'apparition de nouveaux concepts axés sur le seul intérêt du malade, et non plus sur le maintien de certains intérêts catégoriels, ou sur une gestion des établissements sanitaires ayant davantage pour but la rentabilité financière que l'intérêt réel des populations concernées.

Peut-être faudra-t-il pour cela que les médecins endossent à leur tour des gilets jaunes !

Docteur Jacques-Michel Lacroix 14/01/2019