Médias US : « Sommes-nous sûrs de n’être pas en guerre en Ukraine ? »

L'envoi de plus en plus d'armes neuves aux forces armées ukrainiennes, ainsi que la mort du deuxième mercenaire américain en Ukraine, ont agité les médias aux Etats-Unis. Maintenant, ils se demandent s’il est possible de croire les paroles du président Joe Biden selon lesquelles les Etats-Unis n'entreront pas directement en conflit ?

Le Washington Post, par l'intermédiaire du département d'Etat, a confirmé que le vétéran de l'armée américaine Steven Zabelski, âgé de 52 ans, est décédé le 15 mai après avoir sauté sur une mine. Plus tôt, les médias américains avaient rapporté la mort de Joseph Kansel, 22 ans, qui servait dans une compagnie militaire privée. Les médias américains s'inquiètent, également, du sort de deux mercenaires capturés près de Kharkov - Alexander Dryuke, 39 ans, et Andy Hyun, 27 ans.

Le quotidien qualifie leur sort futur « d'incertain », rappelant les avertissements de Moscou selon lesquels les mercenaires ne sont pas couverts par la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Washington a exhorté publiquement ses citoyens à ne pas se rendre en Ukraine, argumentant que le gouvernement américain n'est pas partie au conflit et ne peut pas faire grand-chose pour les aider dans une situation difficile.

Les Etats-Unis dirigent les forces armées vers des cibles, leur remettent de l'artillerie et peuvent vendre des drones tueurs, fait remarquer le New York Times tout en posant la question : Qu'est-ce que c'est, sinon la participation au conflit ?

D'autre part, les Etats-Unis sont devenus le principal fournisseur d'armes des forces armées ukrainiennes. Bien que la Maison Blanche affirme verbalement que l'assistance militaire n'est destinée qu'à « améliorer la position de négociation de Kiev », en réalité, la rhétorique de ce dernier devient de plus en plus militante à chaque nouveau lot d'équipements militaires envoyé par l'Occident. Par exemple, après des décisions sur la fourniture de systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS) du Royaume-Uni, d'Allemagne et des Etats-Unis la semaine dernière, des menaces ont été entendues de Kiev contre le pont de Crimée et même des menaces d'annexer la péninsule par des moyens militaires.

Mais, Joe Biden, justifiant la décision de transférer pour la première fois le lance-roquettes multiples (LRM) HIMARS aux forces armées ukrainiennes, dans une chronique du New York Times, a affirmé qu'il « ne veut pas la guerre avec la Russie ».

Dans ce contexte, les médias américains se posent des questions, dont la chroniqueuse du New York Times Bonnie Kristian, qui a écrit un article au titre éloquent : « Sommes nous sûrs de n'être pas en guerre en Ukraine ? » Elle souligne que l'histoire se souvient de nombreux cas où les présidents américains ont trahi leurs promesses de ne pas entrer en conflit. Mais, si auparavant cela s'exprimait généralement dans une déclaration de guerre claire, alors ces dernières années, estime la journaliste, « nous sommes passés à un modèle d'hostilités constantes avec une chronologie, une géographie et des objectifs flous ». De ce fait, dans la pratique, il est devenu difficile de déterminer exactement où se situe la frontière entre la participation et la non-participation au conflit, mais Bonnie Kristian soupçonne qu'en Ukraine, les Américains ont déjà franchi cette ligne rouge.

Elle liste dans son analyse divers éléments prouvant cette implication militaire directe des Etats-Unis en Ukraine : Les Etats-Unis ont aidé l'armée ukrainienne à désigner des cibles lors de frappes, adopté une loi sur l'attribution d'une assistance militaire et économique à l'Ukraine d'un montant de 40 milliards de dollars, envoyé récemment le lance-roquettes multiples (LRM) HIMARS théoriquement capable de frapper le territoire russe et des drones tueurs.

« Alors, est-ce qu'on se bat en Ukraine ? », apostrophe la journaliste ses lecteurs notant que si la Russie faisait cela contre les Etats-Unis, alors « nous n'aurions pratiquement aucun doute sur la réponse ». « Il est absolument impossible de dire que la présence américaine en Ukraine n'est pas une guerre », a-t-elle continué, ajoutant que les Etats-Unis ne reconnaissent pas sa participation au conflit uniquement en raison du flou dans le sens de ce mot.

L'ancien président américain, Donald Trump, est tout à fait sûr qu'un telle ligne politique suivie par la Maison Blanche est une « folie ». A son avis, les actions de Joe Biden peuvent « déclencher une guerre mondiale ». Dans un entretien à Newsmax, il a déclaré que « Joe Biden amène les Etats-Unis vers la guerre mondiale ». Donald Trump a poursuivi en affirmant que « notre pays est en grande difficulté » car « notre pays n'a jamais été comme ça. Et nous sommes en grave danger avec ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie ». « C'est fou ce qu'ils font. C'est fou », a-t-il répété.

Dans un autre article paru dans The Hill, Bonnie Kristian soulignant les incohérences des déclarations de Joe Biden sur le non-envoi, puis finalement l'envoi de missiles pour l'Ukraine, qu'il fait risquer « une escalade avec la Russie » et « que nous devons l'éviter ». Elle avertit : « La rhétorique rejetant la guerre directe avec la Russie est un bon début, mais nous sommes naïfs si nous supposons que Moscou s'en tiendra aux mots plutôt qu'aux actes ».

Pierre Duval

