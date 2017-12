Médiathèque alternative en accès libre

@mmbbb

Pour la viande de synthèse le coût de production a chuté d’un facteur 30 000 en 4 ans et n’est plus que 3 à 4 fois plus cher que la viande « ordinaire ». Certains labos pensent à la parité de prix d’ici 5 ans.

Par ailleurs Jancovici passe son temps à répéter que la pression humaine sur l’environnement est le produit de nos effectifs (premier facteur) par nos besoins individuels. Or selon les paramètres considérés le second facteur peux varier d’un facteur dix entre un pauvre et un riche. Comme on postule une augmentation d’effectifs de 40% avec des gens déjà nés pour l’essentiel et qu’on a un potentiel facteur 10 de l’autre, incriminer notre boulimie me semble raisonnable.

Dit autrement si « a » peut être multiplié par 1,4 et « b » par 10 on voit bien que le produit « ab » peut augmenter d’un facteur 14 essentiellement sous l’effet de l’augmentation du paramètre « b ».

Pire : nous avons un pouvoir sur « b » (nous incarnons ce style de vie« et quasi aucun sur »a" (ce n’est pas notre démographie qui est en cause et on voudrait agir sur ce que font les autres en estimant non négociable ce que nous faisons et dont nous faisons la promotion).

Comme souvent le diable est dans les détails.