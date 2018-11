MEETIC : des Mytho de chez MEETOC !

... Où, essayer de trouver une botte foin, dans une Aiguille... Vous mes frères célibataires, où qui se prétendant tels... Cependant concurrents sur la ligne du départ de la course pour « cette rencontre qui bouleversera votre vie », ou peut être cette « nuit d’érotisme total ». Il y en aura pour tous les gouts, et toutes les...Ose-je ? J’ose !!! Bourses

Pour une quarantaine d’euros messieurs, la plus grande agence matrimoniale, le plus grand harem, peut-être le plus vaste lupanar vous sera ouvert en un, tout en un. C’est le couteau Suisse de la séduction, l’entremetteur ultime, la mamasan du virtuel ! Tous à vos claviers, et hop, faut faire montre d’originalité, de spontanéité, de créativité de... Plein de truc se terminant en té comme honnêteté, pour charmer le beau sexe. Sur « recherche » les visages de ces dames « enchanteresses » défilent, comme dans un film américain lorsque la victime est au commissariat et que le mec du FBI donne un gros bouquin avec des portraits, des portraits et dit en mâchouillant son chewing-gum « installez vous bien et prenez votre temps ». C’est le fond qui manque le moins, car, pour un homme, ce défilé fait loucher après 15 minutes, pourtant, c’est la certitude que l’espèce humaine est variée à l’infini, y’en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs à en perdre le ciboulot. Alors, comme les publicitaires font, il faut cibler !

Disons : un mec de 50 ans (qui en vérité en a 53), mesurant 1,78 (rectifié 1,74), pesant 80 (...85) va cibler des femmes entre (s’il est réaliste) 39 et 49 ans... Sauf que ces deux âges correspondent à deux types de « ladies » bien différentes : 39 ans pour une femmes c’est l’horloge biologique qui s’approche de sa butée ultime, si, cette jolie personne n’a pas eu de môme elle recherche presque à tous les coups, son pourvoyeur (romantique non, pourvoyeur de semence). Alors que celle qui a presque 1 demi siècle, pour elle tout est dit en ce domaine.

Deux types d’hommes : ceux qui bombardent à tout va, sur tout ce qui bouge. Pour eux toutes femelles est à mettre dans son lit, et donc, ils écrivent, ils écrivent frénétiques, un peu le bourdon dans la ruche... En fait, ils se rédigent un texte et en avant les copiés/collés adressés à toutes ces beautés, de tous âges, de toutes conditions, ils en ont même rien à carrer si labelle vit à 500 bornes de leur tanière ; pour « une petite mort » sont prêt à traverser les océans... Respect les mecs, moi je n’ai pas votre vigoureuse foi ! Pour vous situer ce genre de Neandertal. Je me souviens d’il y a longtemps, j’habitais à Boulogne et traversais le bois du même nom pour aller bosser. Ben, à 8 heures du matin, y’avait bousculade avec les « dames » à barbe et carrure de déménageur en provenance du Brésil pour se faire faire un tite turlute matinale, et souvent le soir vers 19h, c’était le même manège... Peut-être que certains prenaient double ration avant leur journée et après, avant de retrouver leurs pénates maritales et douceurs du foyer... Y a vraiment des papas qui ont besoin de gros câlins ; Alors imaginez dans ce supermarché de la viande sur pied ! Chez MEETIC c’est promo sur tous les laitages... oups pardon, les étages !

Pis y a les autres moins nombreux (je pense), qui eux sont des sélectifs, ont un type de femme bien précis en tête, et veulent trouver l’âme sœur ou du moins une compagne de jeu(x). Il prennent donc la peine de lire chaque profil avec attention, surtout le texte de présentation et répondent au cas par cas... Ben à votre avis, le quel des deux types aura le plus de succès sur ce site ? Bingo ! En faisant une analogie : à l’époque des sorties en boite, certains mecs invitaient à danser tout ce qui portait jupons, culottes, strings et même salopettes ; ils leur demandaient à toutes la danse langoureuse. Et la loi des séries faisant loi, sur le nombre il y en avait toujours une qui était partante pour le tour de manège. Le pauvre bon mec sélectif, lui, entrait dans la discothèque, faisait son petit tour, en repérait une, et mettait tous ses œufs dans le même panier. Soit ça fonctionnait (1 fois sur 10 sorties avec du bol) et alors c’était l’extase, mais presque tout le temps, ce mec rentrait bredouille, seul comme Job. Moralité...MEETIC a recréé la loi des nombres... Qui maintenant penche franchement du coté des femmes.

Un seul type de femme qui les ensembles toutes

Je me suis amusé d’ouvrir un compte femme de 42 ans. En moins d’une heure et sans photo j’avais déjà 12 messages, et une vingtaine de « favoris » et « flash »... Et des mecs de 23 à 68 ans. Avec l’autorisation d’une copine, là ce fut Trafalgar avec sa photo, tous les chiffres susmentionnés multipliés par quatre. Pourtant on ne peut pas dire que j’avais soigné le personnage : 3 enfants à la maison, divorcée, employée de supermarché, niveau d’étude fin de lycée et le genre TV, shopping, maquillage lisant Gala tout en clopant. En masse les mecs de type un étaient au portillon, car, ils n’en ont rien à battre du profil, ce qu’ils veulent c’est niquer-n’est pas joué.

Pour compléter l’expérience j’ai crée un profil de beau gosse 27 ans, cadre avec photos d’un de mes potes surfeur. J’ai donc contacté plusieurs femmes de 40 à 42 ans et d’abord envoyé des messages, bien écrit, sans faute un poil créatif... de mon profil d’homme de 50 ans. Puis, j’ai fait écrire mon BG, avec un texte où vraiment je faisais passer qu’il n’était pas là pour se marier mais pour avoir du fun. Ces femmes pourtant demandant une relation à long terme, de la sincérité, de l’honnêteté, de la responsabilité, tout en étant créatif, protecteur mais aventurier, être stable, et patati et patata ! Et que « messieurs pour un plan Q d’un soir passez votre chemin » Ahah ! Qui à votre avis a eu tout bon ???

Il est recommandé lorsque vous vous inscrivez sur ce site d’être jeune, bien foutu comme mec et surtout d’en avoir rien à faire. Si, vous n’avez pas ce genre de profil, il est conseillé d’être bien dans sa tête de se sentir sécure et de ne pas douter de son pouvoir de séduction ; car vous allez vous prendre des râteaux, des vents redoutables ; ou sinon vous allez être contacté presque essentiellement par des femmes qui pourraient être vos grands mères ; elles ne doutent de rien certaines mémés mal conservées vous écrivent et si vous ne répondez pas, vous engueulent. C’est à casser le moral de voir que vous n’attirez que des vieilles ou des thons... Pour ça, être tranquille dans sa tête ! Quant à celle de votre âge ou un peu plus jeunes, elles sont trop accaparées par tout ces « beaux profils » de males souvent bidon, mais comme elles reçoivent tellement de mails cela doit monter à la tête et elles se pensent d’être des irrésistibles vamps, des Marylin du quotidien... Faut dire que pour une femme en ligne il y a 10 hommes, (au moins)...

Un exemple d’annonce qui illustre bien le décalage entre « l’offre » et les demandes de « l’offre » : Elle 48 ans, pas mal physiquement mais sans plus, 4 enfants encore à la maison, bavarde, profession indéfinie, fumeuse et ne pratiquant pas beaucoup d’activités (normal, 4 mômes !) ; Donc, voila les désidérata de labelle :

- « un homme entre 38 et 48 ans ayant de l'humour et de la repartie, independant dans la vie (les fils a maman tres peu pour moi ), ayant des enfants et appreciant ceux des autres, et dans les qualités sincère, honnete ( mais vraiment pas en faisant semblant de l’être ), franc, gentil, bavard, drole enfin des qualités importantes à mes yeux. Et pour finir habitant a moins de 30 minutes de Taverny (95 » Et bé ! Elle veut un mec ayant lui aussi des enfants ? Pour faire un élevage ou quoi ? Elle veut un bavard alors qu’elle l’est elle-même ? Et pis le gars doit être dispo quand madame veut le voir, donc sous la main à moins de 30 minutes... Si un pauvre mec est tombé dans ce micmac... mec ! prends tes jambes à ton cou et ne t’arrêtes pas avant la ligne des Pyrénées !!!

Arrive le dernier jour de suscription

Ma relation avec le site s’est terminée en pataquès.

En parcourant des profils je lis « ça »

- « Si tu n’es pas musulman, ne viens pas me parler. Si tu l’es mais que tu n’oses pas le dire ne viens pas me parler. Si tu n’aimes pas les enfants ne viens pas me parler. Si tu passes autant de temps dans la salle de bain le matin que ta compagne ne viens pas me parler. Si tu as répondu « mes fesses » dans l’onglet « mon petit plus » ne viens pas me parler. Et si tu n’es pas d’accord avec mes critères ne te fatigue pas non plus »

Bon à chacun ses critères, mais commencer par : « si tu n’es pas musulman ne viens pas me parler », pourrait être remplacé par : si tu es noir... si tu es juif... si tu es asiatique... ou rouquin ou gaucher ou etc...En toute bonne foi raciste cette « Hayat de 37 ans de Senlis » me mit les boules lorsque je découvrais qu’elle était maman et surtout enseignante...Je lui écrivais poliment mais fermement afin d’exprimer mon courroux à propos de son intro, et sa réponse fut :

- « Tout de suite les grands mots ! La profession n’a aucun rapport avec le choix spirituel et PRIVÉ de ta vie. Sur ce bonne recherche à toi. Que chacun trouve son bonheur c’est l’essentiel hein ! » Et oui, pour une enseignante « si tu n’es pas musulman ne viens pas me parler » est un choix « spirituel »... Que dire ? Quelques minutes après je recevais un texte de « l’équipe de surveillance » du site : « Suite aux vérifications de notre équipe, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les Conditions Générales d'Utilisation du site. Nous proposons un site de rencontres et nous veillons à conserver le caractère convivial du site décrit dans nos Conditions Générales d'Utilisation. Nous nous réservons le droit de supprimer tous ou certains de vos messages envoyés. Dans le cas où notre équipe de surveillance constaterait, une autre fois, ce type de propos de votre part, nous nous réservons le droit de supprimer votre compte. »... Incroyable non ! Le « caractère convivial » basé sur l’exclusion assumée !!! Eh bien, en deux minutes j’effaçais toutes les informations me concernant sur ce site, et leur envoyais ma façon de penser... En revenant à « Hayat », donc musulmane pure jus, ne voulant être qu’avec des hommes de SA religion, dans son profil on peut lire aussi - Fume et boit occasionnellement... Que de confusion et nonsense, faut dire que c’est commun pour les membres de ce site... Mais me dire que cette cagole est une prof ! Au secours, avant que je fasse une descente d’organes !!!

Je suis toujours célibataire, j’ai essayé sur ce site de rend-compte, mais bon, c’est pas là que je trouverai ma sweetheart, je n’ai pas le profil pour ce genre de caravansérail de la drague à deux balles. Ne pas se décourager, remettre l’ouvrage sur le métier et continuer à avancer... Mais en fait (en fête) ! J’suis vachement heureux tout seul !