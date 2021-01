« Mein Kampf » sera publié en français.

Pourquoi pas ?

D’ailleurs en voici un très court extrait, plutôt d’actualité et surtout prophétique (rappelons que la prophétie ne consiste pas à deviner l’avenir, mais à le déduire des lois de l’évolution), tiré de l’excellent ouvrage de Saint-Loup, et intitulé : « Hitler ou Juda ? Un second procès de Nuremberg » :

« Lorsque le sionisme cherche à faire croire au reste du monde que la conscience nationale des juifs trouverait satisfaction dans la création d’un État palestinien, les juifs dupent encore une fois les sots goïmes de la façon la plus patente. Ils n’ont pas du tout l’intention d’édifier en Palestine un État juif pour aller s’y fixer ; ils ont simplement en vue d’y établir l’organisation centrale de leur entreprise charlatanesque d’internationalisme universel ; elle serait ainsi douée du droit de souveraineté et soustraite à l’intervention des autres États ; elle serait un lieu d’asile pour tous les gredins démasqués et une école supérieure pour les futurs bateleurs. »

Faisons remarquer enfin, et à toutes fins utiles, que chacun des grands moments de l’histoire, quand le monde change de figure, est marqué par un procès et toujours, chose étrange, par un procès truqué, où l’immolation du condamné expie l’indignité des juges et des bourreaux.

La Passion du Christ en est l’archétype éternel, comme cela le sera plus tard, dans une moindre mesure, pour Jeanne d’Arc ou Marie-Antoinette.

