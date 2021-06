Mélenchon a-t-il encore toute sa raison ?

Le lider minimo de la LFI est coutumier des déclarations outrancières, c’est même sa marque de fabrique.

On se souvient de ce fameux psychodrame de la perquisition à son domicile parisien en octobre 2018 où l’on put admirer en direct sur sa page facebook ce matamore de la commedia dell’ arte surjouant l’insoumission de pacotille et vociférant à l’encontre des policiers et des magistrats « Personne ne me touche, ma personne est sacrée, je suis un parlementaire ».

Cet épisode tragi-comique était déjà de nature à nous interroger sur la santé mentale du principal protagoniste. Il devait ajouter plus tard en rejoignant le siège de son mouvement sa désormais célèbre et néanmoins grotesque affirmation « la République, c’est moi » dont il envisageait dans un entretien accordé à Sud Ouest en janvier 2021 d’en faire un slogan de campagne.

Il ferait bien d’y renoncer au risque de jeter dans les bras de l’Alliance royaliste des républicains convaincus mais apeurés par la perspective d’une république mélenchonesque car, si l’on en croit l’un de ses anciens amis désormais interdit de tutoiement, Dany le rouge passé depuis au vert, déclarant en 2014 sur une radio périphérique « Mélenchon a une vision autoritaire de la vie et de la politique, arrivé au pouvoir, il mettrait tous les Mélenchon en taule, ceux qui manifestent, qui disent “Résistance”, etc. ».

Ceci expliquerait que le chef de file de la LFI a toujours eu beaucoup d’appétence pour les régimes dictatoriaux sud américains pourvu qu’ils soient de gauche.

Ce dimanche 6 juin, interrogé dans l’émission ‘’Questions Politiques’’ sur les attentats notre trotskyste défroqué et néanmoins mitterrandolâtre en a rajouté une couche en jouant les pythies et en nous délivrant sa sombre prédiction sur ce sujet.

« Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Cela a été Merah en 2012. Cela a été l’attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées (2017). Nous aurons l’événement gravissime qui va, une fois de plus, permettre de montrer du doigt les musulmans et d’inventer une guerre civile. Voilà, c’est bateau tout ça. »

Dans son livre ‘’ Le choix de l’insoumission’’ Mélenchon rendait un vibrant hommage à l’ancien président en déclarant « je remplis mon carquois avec des flèches encore utiles que j’emprunte à François Mitterrand ». et il poursuivait « après l’avoir vu, vous flottiez à un mètre au-dessus du sol ! Il vous tendait un miroir. Il vous prouvait que vous existiez parce qu’il s’intéressait à ce que vous lui disiez. »

Il faut croire qu’il a largement épuisé le stock de flèches empruntées au roué florentin et cessé définitivement de léviter après la disparition de son idole. La chute fut certainement rude et les séquelles irréversibles comme en fait foi sa dernière déclaration qui est au mieux maladroite et au pire hallucinante et très troublante.

Et ce ne sont pas les tentatives désespérées du lider minimo en pleine dérive idéologique et de quelques-uns de ses plus fidèles affidés tentant d’écoper pour ne pas couler avec le capitaine qui sauveront le bateau LFI du naufrage moral..

Vous l’aurez probablement compris à la lecture de ce qui précède, le titre de ce billet est en réalité une question rhétorique qui n’attend pas véritablement de réponse mais à laquelle il vous est loisible néanmoins d’y répondre en empruntant une célèbre boutade de Woody Allen « la réponse est oui. Mais quelle était la question ? »