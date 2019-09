Mélenchon contre Dupond-Moretti - Le duel des sanguins !

Monsieur Mélenchon aurait peut-être préféré qu'un avocat inconnu et inexpérimenté défende le trois policiers malmenés par lui et par quelques autres personnalités de la France Insoumise lors d'une perquisition aux bureaux de la FI, plutôt que le redouté Dupond-Moretti. Il semblerait donc que Jean-Luc Mélenchon s'inquiète d'une possible condamnation le 19 septembre lors d'un procès évidemment politique. Pourquoi évidemment politique ? Étant donné qu'en France c'est un fait vérifié mille fois ! Tous les responsables politiques de l'opposition attaqués en justice pour une raison ou une autre sont toujours victimes d'un complot politique. Comme au Brésil ou au Venezuela pour ne citer que ces deux pays, mais aussi dans d'autres grandes démocraties, comme dirait Depardieu.

Il est vrai, que Maître Dupond-Moretti a plutôt tendance à défendre des escrocs, des fraudeurs et autres fripouilles peu recommandables. Alors, pourquoi tout d'un coup le célèbre avocat pénaliste prend-il la défense de trois flics bousculés par un sacré républicain très énervé ? C'est louche, non ? En tout cas, voilà qui semble parfaitement indigeste pour le leader vascillant du mouvement Insoumis qui reproche en plus au sanguin ténor du barreau de Paris une photo prise avec Brigitte Macron. Voilà qui est doublement louche ! Déjà que la justice française n'est pas totalement indépendante.

Mais là, s'en était trop pour "acquitator" qui a vu rouge avant de s'exclamer dans une poussée de colère noire comme sa robe...

"C'est surréaliste, je pense qu'il aille voir un médecin et qu'il prenne de la camomille Jean-Luc, là... (...) Je ne suis le pion de personne. Quand un policier est insulté, il a le droit à l'aide de l'Etat, et l'Etat paie les honoraires de l'avocat qui a été choisi. Ça n'a pas été spécialement élaboré pour perdre Jean-Luc Mélenchon."

... Et quand j’ai défendu Patrick Balkany c’est Madame Macron qui était là, et quand j’ai défendu Cahuzac aussi ! Il perd la mémoire Monsieur Mélenchon, parce que nous nous sommes rencontrés à Marseille à un salon du livre, il est même venu me serrer la main et me dire des choses très aimables. Il doit donc y avoir des photos de nous qui circulent…".

Bon, allez, ce n'est pas très grave tout ça, surtout du spectacle pour agiter les médias. Les deux sanguins vont se retrouver au tribunal. Mélenchon s'en sortira plutôt bien en restant éligible, mais restera quand même la victime d'un complot politique. Ce qui l'arrange et devrait faire vendre son livre intitulé "Et ainsi de suite, un procès politique en France".

Donc la guerre sanguine est finie... Enfin pas tout de suite, car Alexis Corbière a voulu défendre l'honneur bafoué du chef et a dénoncé des propos "outranciers" de Dupond-Moretti. "Il a la réputation d'être 'Acquittator', là c'est plutôt 'Insultator'" "Je vois Dupond-Moretti qui joue le rôle de la forte personnalité, en insultant Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas insulté."

Pour le député de la FI, "le choix de Dupond-Moretti, qui normalement n'est pas un avocat de policiers"... "Il dit que c'est un malade, pour qui il se prend Dupond-Moretti ? C'est dans les pays de l'Est, c'est les Staliniens qui rendaient leurs adversaires malades ! Hé, Dupond-Moretti, c'est toi qui doit aller prendre une petite camomille ! (...) Le terrain sur lequel il se place montre bien qu'il est outrancier, qu'il va être outrancier. Il défend Balkany, il défend le roi du Maroc, donc il ne va pas me faire la leçon. (...) Il coûte cher et en général il perd."

Voilà, voilà, la suite au prochain épisode. En attendant Emmanuel Macron compte les points de la future retraite et les jours avant son prochain mandat.