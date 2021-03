Mélenchon dans les choux ! Est-il devenu l’enfant gâteux de la république ?

@moderatus

à vous lire, on dirait que l’élection présidentielle est un « casting » !

et c’est en effet la dérive qui accompagne par nature un système de régime « présidentiel » qui s’assimile facilement à une monarchie

cette dérive est d’autant plus susceptible de se produire en France que :

— les mentalités sont restées profondément marquées par l’absolutisme de l’ancien régime malgré quatre révolutions (1789, 1830, 1848 et 1871) ;

— initiateur de la constitution de la 5ème république a été confectionnée sur mesure pour permettre à De Gaulle de sortir de l’impasse de la guerre d’Algérie sans les blocages parlementaires de la 4ème

— notre pays baigne de plus en plus dans l’idéologie importée de Washington et Hollywood, et le grand spectacle qu’ils donnent de leurs propres présidentielles est perçu par les young leaders comme un modèle

il ne s’agit pas de trouver un chef d’orchestre capable d’interpréter une partition, mais de retrouver un régime politique qui remplace le pouvoir personnel par une force collective portée par un leader partie prenante et non pas acteur

le grand basculement de cette dérive se situe en fait au moment de l’élection de Reagan qui a porté au bureau ovale un comédien professionnel populaire auquel on ne demandait que de réciter les dialogues des scenarii avec aplomb et conviction

depuis, les enjeux de ces élections sont ceux de l’assurance pour les manipulateurs de la garantie d une paix sociale

des sociologues américains ont montré que les performances économiques moyennes (sans parler de la répartition des richesses) d’un pays ne sont pas dues à son régime politique, mais à la « stabilité » et à la docilité de sa population et au dynamisme de son commerce international