Mélenchon et le paradoxe des intermédiaires

En réponse aux propos d'Eric Ciotti, le 12 juillet 2018, Mélenchon a diminué l'importance du christianisme dans l'Histoire de la France, au profit d'autres racines plus secondaires... Or, inconsciemment, il s'emmêla les pinceaux. Car qu'est-ce que signifie le fait que le christianisme soit un « intermédiaire », auquel participèrent des cultures précédentes (grecque et romaine) puis des cultures contemporaines (arabe) ?

Jean-Luc Mélenchon a déclaré à l'Assemblée nationale que le christianisme était une racine parmi tant d'autres de la République française, et qu'au fond nous ne sommes pas si redevables au christianisme lui-même pour la formation de la France.

Si une telle déclaration choque, c'est d'abord parce qu'elle est motivée par de la mauvaise foi – comme beaucoup de déclarations politiciennes dont le prodige est d'écarter le fait au profit de l'opinion, c'est-à-dire de favoriser le fantasme à la réalité. On prend sur le fait, ensuite, l'écartement abrupt du christianisme : la pensée craintive d'une imposition d'identité terrifie. Sauf qu'un peu comme un Blanc qui se définirait comme Noir, ou comme un homme se définissant comme une femme (transformation portée aux nues par les LGBT), le refus sec et brutal de l'appartenance chrétienne trahit tout un cirque d'esquives, à l'image approximative d'un fait auquel quelques-uns nieraient l'évidence de son événement. De fait, le christianisme est la religion de la France. Qu'on le veuille ou non. Elle n'est pas une racine parmi tant d'autres, comme Mélenchon aimerait le faire accroire, mais la principale, énorme et grosse racine de la France, à tel point qu'elle en occulte les mineures (tel un soleil lors d'une éclipse).

Mais de toute évidence, le discours de Mélenchon était celui d'un myope.

Confronté à un fait déplaisant, l'homme préfère davantage nier l'évidence qu'avoir à la tenir pour vraie. Il accomplit en somme un subterfuge commun. Or cette occultation est salutaire. Et pour cause : une acceptation de cette espèce tue psychologiquement (toute l'existence de la personne qui soutient la dénégation en est mise en doute). Ce faisant, il est préférable de taire et de glisser sous le tapis l'information contre laquelle on lutte par souci, d'ordre psychologique, d'hygiène mentale...

Revenons-en aux paroles prononcées à l'Assemblée nationale. Dans une vidéo devenue désormais virale, Mélenchon déclare dans l'hémicycle qu'avec un regard englobant, à juger de tout, le christianisme n'est pas la seule racine de la France (ce qui est vrai), mais qu'en plus (ajout fâcheux), cette religion qui fut la religion majoritaire des Français pendant plus de dix siècles n'était pas, en elle-même, l'alpha et l'omega de sa propre culture. En d'autres termes : le christianisme lui-même est une racine composée d'un nombre infini de racines – desquelles sortent à leur tour une infinité de racines secondaires.

Partant, Mélenchon suggérait impudemment que la culture française chrétienne avait beaucoup pris aux Arabes et aux Romains.

Un tel lieu commun est cependant trompeur : car Mélenchon entend cette évidence sous l'aspect d'une espèce d'inoriginalité partielle de la pensée chrétienne, en n'appliquant pas de surcroît son raisonnement aux autres racines qu'il repère sous le gros tronc. En cela, le chef des Insoumis relève de ce que Pascal diagnostique sous le nom de « demi-habiles », c'est-à-dire ceux qui arrêtent les réflexions à leur guise du moment qu'avec ce qu'ils ont, ils sont contentés. Et c'est bien évidemment malhonnête.

Parce que si on applique la déduction mélenchonienne au reste des racines, on découvre à la fin de nouvelles racines à ces racines-ci. Surtout, on démasque aussitôt le « sophisme des intermédiaires » employé par le sérail des pro-Mélenchon.

Cet improbe argument consiste à avancer l'idée qu'un mouvement culturel n'est qu'un pont – ce qui, à tout prendre, est vrai. Mais l'honnêteté eût exigé de pousser la réflexion jusqu'à son terme : si chaque mouvement culturel est un pont, le mouvement culturel qui précéda le mouvement en question est, rigoureusement, un pont à son tour. L'argument mélenchonien reprend à son compte, sans le vouloir, l'idée de certains Américains selon laquelle le port d'armes n'est pas problématique, mais les hommes dangereux qui les portent – ce qui, rigoureusement, est vrai aussi. Cependant nul doute que si les hommes sont bien en cause dans les massacres et qu'il y a des idées qui en précèdent d'autres et qui, à la fin, forment un mouvement culturel, reste à dire que cette sophistique est une esquive dont l'emploi avère la mauvaise foi des aigrefins qui l'utilisent.

Car quoi qu'on en dise à la réflexion, l'arme dans les mains du tueur pose problème, de même qu'un mouvement culturel, étant en définitive une passerelle, ne laisse pas d'être un mouvement culturel à part entière.

Du nombre des exemples cités par Mélenchon, la civilisation chrétienne serait redevables aux Romains, aux Grecs et aux Arabes. Mais l'application complète de son raisonnement exigerait aussi qu'on invoque, par souci de probité, que les Arabes eux-mêmes s'inspirèrent des Grecs, et que les Romains s'inspirèrent tout à la fois des Grecs et des Étrusques... Et on pourrait pu ajouter, en guise de complément, que les Étrusques eux-mêmes sont un patchwork culturels. Pour ainsi dire, on eût pu remonter l'arbre de la culture jusqu'au Paléolithique, partant du sophisme des intermédiaires. De sorte qu'à la longue on aboutirait à rien... Peut-être voit-on désormais dans quelle mesure il faut considérer les cultures aussi comme des cultures « en soi », et non seulement comme les héritières de quelque chose. D'ailleurs, on retrouve ce mécanisme de réjection dans beaucoup de psychopathologie : ainsi en va-t-il de bon nombre de fous qui, sous prétexte d'être l'intermédiaire de forces supérieures, violentent verbalement ou physiquement des badauds.

Plus généralement, elle touche ceux qui sont incapables de saisir ce qui se présente à eux, et qui privilégient toujours le masqué à l'évident (ce déjà par désolation devant la simplicité, mais également par goût de la recherche absconse).

L'évident, se donnant sans complément esthétique ou chichi recherché, déplaît précisément parce qu'il se donne en tant que tel. Dès lors, on lui trouve (ou invente) une généalogie.

Privilégier le recherché en dépit de l'évident revient, en quelque sorte, à favoriser le rien à l'existant. Il y a la culture chrétienne en France. Qu'y a-t-il hors d'elle ? Rien. Tous les éléments culturels invoqués par Mélenchon font rigoureusement parties du christianisme, et ne sont distinguables que comme des traces. Ces traces toutefois sont à l'intérieur du christianisme – comme il l'ignore de façon manifeste – et ne sont pas indépendantes à l'entour. Elles ne sont visibles qu'au sein de la religion qui les abrite, et ne sont absolument rien au-dehors (puisqu'elles n'existent aujourd'hui plus que comme segments assimilés d'une culture les succédant).

Enfin, éclipser les faits relèvent donc pathologiquement de la mauvaise foi et en sont des symptômes sûrs et certains... D'où le peu d'intérêt à dialoguer avec ces échappés de Petites-Maisons : ils verront toujours quelque chose dans les lieu et place de l'évidente vérité.