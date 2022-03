Mélenchon l’Africain... Président ?

@Fergus

"Rien là de bien surprenant, eu égard à la proximité des électeurs issus d’Afrique avec la gauche au sens large."

Soyons précis, les salariés, les précaires, les chômeurs pas ceux qui possèdent des immeubles sur les Champs-Elysées.

Je crois que quand on a que la créolisation ou autre exorcisme pour tenter de disqualifier le mouvement LFI et son leader, c’est que l’on craint une discussion de fond sur le sujet des institutions et de la démocratie, le pilotage de l’économie et les politiques d’investissement, les choix et les responsabilités prises concernant les politiques industrielles, les politiques fiscales, les politiques sociales, celles du logement, des transports, de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’école et de la formation tout au long de la vie, de la culture, ses accès et sa diffusion, et avant tout des structures profondes qui sont au fondement de notre société comme le fait de privilégier par principe sans discussion avec le moins de contrôle et le plus de souplesse possible la répartition des richesses produites avec la priorité accordée aux actionnaires et secondairement au travail qui sert de variable d’ajustement quand les profits sont systématiquement privatisés et les pertes ou les coûts socialisés. Magnifique martingale qui tiendra tant qu’une part significative des gens ne l’auront pas compris en en tirant les conclusions pour leur situation.

Parce que là, il faudrait montrer son vrai visage, ses valeurs, les véritables intérêts que l’on protège. Et qu’on a urgemment besoin de faire peur et d’inquiéter pour qu’une partie de nos concitoyens, abusés, finissent par voter contre leurs intérêts pour la droite de Macron, ou une autre qui s’oppose pour une place mais vote pour l’essentiel les lois auxquelles ils n’ont que quelques détails à reprocher ou alors la fameuse extrême droite qui sert de sparring partner vénérable maintenant pour offrir en sacrifice ceux qui l’ont suivi au second tour. Si les irrécupérables pouvaient se décourager et s’abstenir, ce serait parfait aussi. Flattons à l’occasion cette mise en impasse qui nous sert également.

On pourrait dire aussi que cette comédie et ces caricatures ont jusqu’ici réussi à sauver la mise à la droite qui entretient des ghettos pour les pauvres et les derniers arrivés en versant ensuite des larmes de crocodiles électorales et surjouant des indignations tout aussi électorales en pensant détourner ainsi les colères et les mécontentements des effets de leur politiques publiques de ceux qu’ils considèrent comme leurs idiots utiles bons à voter pour eux contre leurs propres intérêts.