Mélenchon lâche la laïcité pour l’islamo-gauchisme

Vous avez ci-dessus le dessin qui figure dans "Regards", un titre de presse qui se situe à l'extrême gauche.

Sur ce dessin figure les tombes des dessinateurs de Charlie Hebdo qui ont été massacrés par les islamistes, mais aussi les portraits de Manuel Valls, Caroline Fourest et Zineb El Rhazoui, qui sont ici présentés comme les "cons".

Ce dessin est probablement la chose la plus ignoble qu'il m'ait été de voir depuis longtemps, et je vais m'en expliquer.

Dans cette caricature abjecte ceux qui mettent en avant la laïcité et combattent l'islamisme radical sont présentés comme des cons.

Il faut notamment savoir que Caroline Fourest et Zineb El Rhazoui ont collaboré à Charlie Hebdo, et que par conséquent elles auraient pu faire partie des victimes. On peut donc conclure qu'en plus d'être abject ce dessin est d'une stupidité sans nom puisqu'elles pourraient figurer dans l'autre partie du dessin si elles n'avaient eu le malheur de rester en vie, si l'on suit la logique d'extrême gauche (je sais, ce n'est pas simple). Et inversement bien sûr pour les victimes.

Et le pire de tout, c'est qu'un homme politique, Mélenchon, ose faire la publicité d'une telle horreur en le retweetant.

Ce même Mélenchon qui faisait l'éloge de Charb en 2015 :

« La mort est passée. Elle rôde encore autour de nous et nous sentons son souffle froid (…) Tremblants de peine et sidérés, nous sommes venus nous réchauffer une fois de plus auprès de lui. Car Charb tisonnait si bien pour nous la braise rouge ! Rouge ! Contre la cendre des convenances boursouflées et des certitudes aveuglées, nos rires étaient ses incendies du vieux monde ! (…) Charb, tu as été assassiné comme tu le pressentais par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis : les fanatiques religieux, crétins sanglants qui vocifèrent de tous temps. Charb, ils n’auront jamais le dernier mot tant qu’il s’en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion »

Le Mélenchon d'aujourd'hui traiterait-il Charb de con s'il avait survécu au massacre ?

On peut légitimement se poser la question.

Où est passé le Mélenchon fervent défenseur de la laïcité ?

Mais à trop fréquenter la gauche islamo-gauchiste incarnée par les Obono and co, il a totalement retourné sa veste au point de ne plus être qu'un homme politique qui a abandonné toute dignité au point de faire la publicité d'une caricature d'une abjection immonde.

On peut juste souhaiter qu'aux prochaines élections les français n'auront qu'un seul souhait, botter le cul d'un type qui ose baisser son froc à ce point.