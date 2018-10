Mélenchon, le démologue...

Mon point de vue : Raie Publique poissonnière. Mélenchon, la bouille à baise, Marine Le Pen (Cotraida) et Macron (Maquereau). Bonjour Nabum. L’affaire Mélenchon. J’ai lu tous les articles d’Agora sur le sujet et reste dans le 50/50. Je ne peux m’empêcher d’évoquer la confrontation d’ANTIGONE (mais qui aurait pété un câble et nappée dans sa fierté serait tombée dans un comportement digne d’une vendeuse de poissons dans un marché) et CREON (MACRON). Nabum, dans certains de vos articles, il vous arrive aussi de déraper et de vous « déboutonner ». Bon ! prenons un peu de recul. Je sais ce qu’il en est d’une violation ou intrusion massive dans votre lieu privé ou domicile. Certains (et surtout un sanguin) peuvent dans ces moments perdre tout leur sang-froid. Surtout un insoumis de nature. Il fut un temps où l’Etat autorisait les prise en flagrant délit d’adultère (chaleur des draps,...). Plus avant dans les années quarante,... Bon passons. Certains de resté figés dans l’effroi. D’autres d’exploser. Toutes les réactions sont possibles. Etant opposée à la PMA et GPA, je n’ai jamais été mélenchoniste. Mais un autre aspect m’interpelle : l’effet miroir : Mélenchon n’est-il pas le vrai visage de Macron qu’il cache et maîtrise parfaitement. Synchronicit( entre la prestation du Macron et l’événement Mélenchon (deux noms commençant par « M » et finissant par « ON »). Ne mélenchons pas les torchons et les serviettes. Peut-être, mais celle-ci nous ont servi le vrai visage d’un système qui ne cache pas son nom : une barbouzerie.