Mélenchon : le français doit devenir le... créole

Ici une vieille spécialité rhétorique dont l’auteur n’a pas le monopole de l’usage fait ici et ailleurs mais qu’il cajole à l’occasion sans passer son tour, le faux compliment qui promet en dessert l’inévitable caricature plus ou moins élégante et suggestive. Dont nous savons tous qu’il y a ici un public friand et assidu qui n’en demande pas plus pour se défouler et surenchérir. Que l’on pourrait même faire semblant de tancer pour que la comédie soit parfaite. Parce que dorénavant et depuis un sacré moment déjà il semblerait bien qu’il n’y ait plus que cela à servir pour ceux qui se sont mis dans la situation de devoir éviter à raison de parler des faits, de la cohérence des analyses et des propositions et des actes des uns et des autres, de leurs responsabilités et du rapport de tout cela avec ce qui nous arrive et que nous subissons.

Sinon, remercions une nouvelle fois monsieur Mélenchon pour son concept de créolisation inspiré du travail d’Edouard Glissant et de quelques autres nourrissant ainsi notre intelligence collective. Et qui nous permet aussi régulièrement de voir combien les leaders et propagandistes de l’extrême-droite ainsi que les autres, ceux qui apprécient leur utilité politique et les services rendus dont ils espèrent tirer profit en s’imaginant les instrumentaliser sans voir qu’ils se sont mis à la merci de leurs talents de démagogues sans limites, combien donc cet improbable équipage de circonstances prend ses concitoyens pour des ignorants et des imbéciles rédhibitoires. Incapables de comprendre une notion aussi simple et opérationnelle témoignant des évolutions et des échanges culturels des peuples dans leurs déplacements et migrations depuis des millénaires comme nous l’apprennent l’histoire et l’anthropologie au point de chercher à en faire la caricature contre l’ouverture que suscite le partage du savoir et de la réflexion qui visiblement dérangent une certaine conception de la politique.