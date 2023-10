Mélenchon - Le Pen : le grand renversement

Pour la non participation à la minute de silence, cela peut se discuter mais sur le fond, je pense que les responsables de LFI ont eu raison et que ce qu’ils ont fait est difficile mais nécessaire. Et courageux aussi. Et ils savaient bien qu’ils seraient l’objet de toutes sortes de disqualifications également elles très révélatrices d’un fonctionnement politique hypocrite et malsain. D’abord il est complètement faux de dire qu’ils n’ont pas eu de compassion pour les victimes et de condamnation pour les moyens utilisés par le Hamas. Cela, pour ceux qui le font sciemment, relève de la perversité. Il suffit d’être honnête et d’écouter attentivement les propos tenus faciles à documenter. Mais ce n’est pas nouveau vis-à-vis du mouvement LFI et de ceux qui sont régulièrement choisis comme têtes de turc. En réalité que leur reproche-t-on, le plus souvent à tort, que n’ont pas fait bien des hommes et femmes politiques qui ont été à l’occasion ciblés (ou pas) mais pas avec un tel acharnement en fait. C’est une forme de lynchage continu. Comme une exclusion du champ démocratique qui en dit long sur l’état de notre société. Ce qui devrait faire réfléchir les abstentionnistes et ceux qui croient sincèrement en la démocratie et les responsabilités qu’elle nous donne.

Combien de fois cette dernière séquence politique sera instrumentalisée contre ce mouvement ? Ce sera instructif de regarder de près le pedigree de ceux qui le feront.

Nécessaire justement pour empêcher que le recul historique indispensable pour comprendre et apprécier les responsabilités et les engrenages qui conduisent à de tels évènements soit escamoté ou minoré. Bien des dirigeants israéliens ont au moins autant de sang sur les mains directement ou indirectement que les membres du Hamas qui viennent de se comporter comme des bourreaux. On pourrait en dire autant de bien des responsables politiques ayant joué un rôle à l’international. Ces gens-là ont plus de responsabilité que le soldat qui porte un fusil ou l’aviateur qui bombarde. Ce n’est pas rien de parler de crime de guerre comme le fait LFI. C’est plus spécieux de vouloir noyer la réflexion en brandissant l’excommunication par le terrorisme et le droit international qui est brandi dans certaines circonstances et oublié dans d’autres. C’est un peu ce qui vient de se passer au Sénat. C’est une injure à la mémoire des victimes israéliennes et palestiennes et à tous ceux qui veulent la paix, qui veulent qu’enfin nous travaillons à mettre en place les conditions de la paix au moyen-orient et ailleurs.