Mélenchon, Macron, alliance de la carpe et du lapin

OU EST PASSEE NOTRE HUMANITUDE

MELENCHON VEUT Y CROIRE

Du haut de sa mégalomanie, Mélenchon s’enorgueillit de reconnaître dans les principales revendications des Gilets Jaunes son programme présidentiel, qui, l’a-t-il oublié ou en fait-il déni, l’aura mené à la pire des places : La quatrième

En encourageant les G.J à entreprendre la Révolution citoyenne, qui est sa marque de fabrique, il dessert gravement la cause de ceux qu’il prétend soutenir. Dans l’instant, les Gilets Jaunes ne courent pas après un ou des leaders politiques sur lesquels s’appuyer.

En cela, le soutien de la FI incarné par lui, prête au mouvement des ronds-points une naïveté béate permettant au pouvoir d’affirmer que cette action citoyenne serait en fait noyautée et instrumentalisée par la France Insoumise. Cette affirmation, qui n’en est pas une, le devient à force d’être complaisamment et docilement rabâchée par les chaînes d’infos en continu.

De sorte que le soutien massif de l’opinion rencontré à l’origine du mouvement va finir par s’éroder, attendu que Mélenchon et son appareil politique sont loin de faire l’unanimité dans le corps électoral.

MACRON L’A BIEN COMPRIS

Qui s’emploie à mettre en garde les Gilets Jaunes sur la supposée volonté d’instrumentalisation de certaines figures politiques, auxquelles il prête la soif de revanche. Finalement le « En Même Temps » reste sa marque de fabrique à celui-là.

Mais attention, ce Ni-Ni, destiné à épuiser les partis politiques de gouvernement, « LR et PS », commence à montrer ses limites. L’essoufflement de ces deux forces politiques laisse une place de choix aux extrêmes. Là encore MACRON le sait bien, qui en joue dangereusement, s’érigeant en rempart contre le chaos.

L’ALIANCE DE LA CARPE ET DU LAPIN

Cette redistribution de l’échiquier politique finira par l’alliance de la carpe et du lapin. On vient d’en avoir un échantillon ce soir quand Mélenchon aspire dans sa motion de censure des obédiences aussi incompatibles avec la France Insoumise que Debout la France, Le Rassemblement National, même le PS et jusqu’au PC dont on connaît la défiance à l’égard du leader insoumis.

Un vrai danger qui se profile, sauf à ce que surgisse une figure fédératrice apaisante pour occuper la vacance d’un parti de gouvernement. Si cette figure n’émerge pas nous n’échapperons pas à une instable copie de ce que connaît aujourd’hui l’Italie, et sans jeu de mot, ça ne me botte pas vraiment. Quoi qu’il en soit la responsabilité de MACRON dans la montée d’un populisme au service de sa réélection est périlleusement avérée, au point qu’il inclura la reconnaissance du vote blanc dans l’examen de la prochaine réforme constitutionnelle.

Et quand je vois qu'en 2018-2019 la mort d'un jeune Français de 29 ans appalaudie dans une vindicte populaire, quelle que soit l'horreur des actes qu'il a commis, il y a vraiment de quoi s'inquiéter devant cette régression de notre Humanitude.