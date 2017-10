Même balancé, le porc n’est pas un bouc émissaire !

#Balancetonporc ? non merci ! : Maya Khadra, une journaliste de Libération a écrit cet article en se basant sur les conceptions de René Girard mais la pauvre fille n'a visiblement rien compris.

Il ne suffit pas de faire de la littérature pour maîtriser la théorie mimétique de René Girard, l’académicien anthropologue récemment disparu.

Car il s'avère que cette dernière a une sorte de double indissociable, la théorie sacrificielle, qui est bien plus pertinente sur la question de #Balancetonporc. La journaliste l’a royalement ignorée. [1]

Ce qui se joue autour de #Balancetonporc relève de l'anthropologie, des dynamiques de foules sacrificielles et ce n'est donc pas le premier livre de Girard, Mensonge Romantique et Vérité Romanesque, qu'il fallait citer mais bien La Violence et le Sacré, Des choses cachées depuis la fondation du monde ou peut-être, tout simplement, Le bouc émissaire.

#Balancetonporc a, en effet, tout d'une invitation au lynchage médiatique et peut sembler a priori détestable surtout si l'on songe aux victimes innocentes qui pourraient éventuellement en faire les frais.

MAIS il y a cependant une différence énorme avec les lynchages et autres processus de boucs émissaires qui ont émaillé l'histoire : c'est que les victimes étaient alors, généralement, des personnes faibles et/ou marginales.

Or, en l'occurrence, il s'agit de balancer des puissants (ou des machos) ayant abusé de leur position dominante (ou de leur force) pour harceler en toute impunité des femmes incapables de se défendre CAR, nul ne peut le nier je pense, le système est ainsi fait que les puissants étant ce qu'ils sont, en particulier membres des réseaux que l'on sait, la justice a beaucoup de mal à passer et c'est un euphémisme.

Alors, si dans un vaste élan de rébellion contre l'injustice permanente qui leur est faite depuis des lustres, des femmes osent désigner leurs bourreaux et mettre au jour leurs méfaits, franchement, je ne vois pas ce qui devrait m'empêcher de me réjouir que la vérité soit enfin dite. Car, au final, il ne s'agit que de cela. Et si la vérité est énoncée, quand bien même cela serait en termes aigris et rancuniers, en termes de victimes exaspérées, dite-moi où est le mal ? La plupart des vérités sont bonnes à dire et si elles s'avèrent être des sanctions stigmatisantes pour les auteurs de faits de harcèlement sexuels, en quoi cela serait-il un problème ? Ne serait-ce pas là le début d'un commencement de justice ?

Les personnes ainsi mises au pilori n'auront pas à subir de violences physiques ou verbales qui enfreindraient nos lois mais seulement les conséquences logiques de leurs actes. Elles percevront de la part de leur entourage des formes d’évitement, de froideur, des regards réprobateurs, des fins de non-recevoir, des reproches et d’autres prises de distance plus radicales peut-être mais là encore, je ne vois pas où serait le problème dès lors que c’est mérité.

Quelques hommes innocents pourraient aussi être diffamés, c'est tout à fait possible. Ce serait, bien sûr, très regrettable mais on m'accordera qu'ils auront sûrement moyen de se défendre. Les ornières de la justice ne vont-elles pas déjà dans ce sens ? Ma crainte serait plutôt que des coupables fassent de même et puissent être blanchis, toujours par les voies d'une justice qui, trop souvent encore, n'en a que le nom.

Alors, ne soyons pas dupes et ne nous laissons pas abuser par une lecture naïve de Girard. Il ne saurait être une caution morale pour faire taire les révoltées qui veulent libérer la parole des victimes.

Les phénomènes de boucs émissaires, les lynchages c'est mal, indiscutablement.

Mais les mises en cause et les accusations, lorsqu'elles ne visent pas un groupe minoritaire de personnes identifiées par leurs "origines", leurs "croyances" ou d'autres caractéristiques communes, ne sont précisément pas des lynchages ou des phénomènes de bouc émissaire. [2]

Elles servent une fonction sociale essentielle, celle de la justice, qui sanctionne et répare.

On ne saurait en faire l'économie même si les coupables sont très nombreux et constituent alors une "population" (qu'une paranoïa victimaire très répandue nous donnerait volontiers comme) soumise à une forme de stigmatisation et d'"épuration" qui pourrait nous répugner si nous étions assez neuneu pour tomber dans ce panneau.

Bref, la parole se libère et c'est une bonne chose.

Nous sommes loin de la crise mimétique constamment évoquée par Girard dans son œuvre.

Le sang ne va pas couler, seulement l'encre.

La mise à mort symbolique et/ou médiatique des Weinsteins et consorts me semble donc une belle occasion de régénérer l'atmosphère assez fétide des sphères de pouvoir et peut-être sera-ce l'occasion d'aller vers une plus grande parité hommes-femmes dans lesdites sphères...

PS : cet article est une version revue et augmentée d'un post initial sur Facebook