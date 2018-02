Il y a plus de 40 ans, je me suis engagé dans l’armée française. A l’époque, l’ennemi était unique et facilement identifiable : c’était les pays du bloc soviétique et l’idéologie communiste liberticide.

Il y a 40 ans j’ai participé à ma première opération extérieure en sautant sur Kolwezi. A cette époque des rebelles zaïrois formés en Angola par des soldats cubains et allemands de l’est, s’était mis dans l’idée d’envahir une cité minière et de prendre en otage les expatriés européens qui s’y trouvaient.

La France a dépêché des légionnaires qui ont : 1- sauvé les expatriés d’un massacre assuré 2- faire passer définitivement à ces rebelles l’envie de recommencer.

Si j’ai fait cela là bas, c’est pour défendre la France, ses français et ses valeurs.

Et défendre les valeurs de la France, c’est défendre le fait qu’une personne puisse me dire « salop de para aux ordres d’un gouvernement capitaliste qui asservit le peuple africain » et qui ne puisse pas être inquiété de le dire, car elle le droit dans un pays de liberté de penser et surtout de dire ce qu’elle veut.

J’ai participé à d’autre opération au Tchad, en Centrafrique, au Liban et d’autre plus confidentiel ailleurs dans le monde, avec toujours la même conviction défendre les intêrets de la France de ses français et les valeurs de ce pays.





Aujourd’hui, une personne exprime sa pensée sur un attentat terroriste à Nice. Ce n’est pas trés intelligent et ça peut en choquer certains. Mais en France elle a parfaitement le droit de penser cela et de l’exprimer. Lors de l’attentat de la position Drakkar au Liban (58 morts) j’en ai entendu des vertes et des pas mures sans que ça ne fasse tout un pataquès. Si pour ce qu’elle a dit il y a 2 ans, elle doit être mise au pilori, c’est que ce que j’ai fait à Kolwezi et ce qu’on fait mes aïeuls en Allemagne aura servi à rien