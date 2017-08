Mensonges sur les vaccins obligatoires

Le site "demarchesadministratives.fr", qui prétend être un portail d'information administrative distinct des administrations, et revendique la clientèle de 6.000.000 d'internautes, ne fait pas dans la dentelle.

Ainsi, il titre sur la liste des vaccins obligatoires pour les enfants de moins de deux ans.

Chacun sait que jusqu'ici, seuls trois vaccins sont obligatoires : diphtérie, tétanos et polio.

Pourtant, ce site n'hésite pas à écrire :

"... dès 2018, le nombre de vaccins augmente, consultez ici la liste des vaccins obligatoires, leur prise en charge et les sanctions encourues en l'absence de vaccination."

Il ajoute : " En 2018, ils (les trois obligatoires actuels) seront accompagnés de 8 nouveaux vaccins obligatoires : le pneumocoque, la méningocoque C, l’hépatite B, l’haemophilus influenzae B, la coqueluche, la rougeole, la rubéole et les oreillons. Cette vaccination obligatoire s'adresse à tous les enfants de moins de 2 ans".

Une décision aurait-elle été prise à mon insu ? Un débat parlementaire aurait-il paru superfétatoire avant la prise d'une décision pareille, aussi risquée et mal préparée ? Car jusqu'ici, cette idée absurde et révoltante reste à l'état de projet.

Alors, faut-il s'attendre à un décret ou à une ordonnance ? Ce serait inadmissible.

Seraient-ce que les lobbies pharmaceutiques font la pluie et le beau temps au sein du gouvernement, et prétendent que leurs désirs sont des ordres auxquels députés et Ministres n'ont que le choix d'obéir ? Je ne pose cette question que par pur formalisme...

J'ai eu beau parcourir l'ensemble des pages de ce site, je n'ai pas pu découvrir ni son origine, ni son financement. Gageons que les laboratoires ne sont pas loin.

En attendant une décision ministérielle, il s'agit purement et simplement de désinformation. Il pourrait même s'agir de mensonge, car la décision est loin d'être prise.

Certes, cette décision reste probable, une majorité de députés godillots dont certains ont le niveau de chef de classe n'étant pas bien difficile à convaincre : qui sont-ils pour décider des bienfaits de la vaccination, alors qu'ils n'y connaissent rien, et seront une proie facile pour la propagande des lobbies pharmaceutiques et de leurs "experts" appointés ?

Il est donc grand temps que ceux qui ont sérieusement étudié les vaccins au delà de la propagande orchestrée, et ils commencent à être de plus en plus nombreux au sein de la population, se décident à écrire à leur député pour protester contre ce diktat qui s'oppose aux droits de l'homme, à la loi Kouchner, à l'avis de l'Europe et au simple bon sens, et à participer à la manifestation du 9 Septembre devant le Ministère de la santé.

Et vous serez bien avisés de vous faire une idée au travers de l'appel à la résistance aux 11 vaccins obligatoires lancé, entre autres, par le Pr. Henri Joyeux. (https://www.breizh-info.com/2017/07/06/73382/professeur-joyeux-lance-resistance-aux-onze-vaccins-obligatoires).

On peut y lire la déclaration peremptoire du premier Ministre Edouard Philippe : "« L’an prochain, les vaccins pour la petite enfance, qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé, deviendront obligatoires » a-t-il déclaré. C'est peut-être l'avis des autorités de santé, si proches des laboratoires, mais pas celle de l'ensemble des médecins, puisque deux sur trois ont des doutes sur l'efficacité des vaccins, et même un sur trois sur leur inocuité. On est très loin du consensus. Il leur reste à trouver le courage de le dire haut et fort. De dire que la santé n'est pas la propriété de quelques députés ou ministres, moins encore des laboratoires pharmaceutiques, mais celle des médecins et de la population.

Voici l'intégralité du texte proposé par ce site jusqu'à ce jour mensonger :

https://demarchesadministratives.fr/actualites/liste-des-vaccins-obligatoires-en-2018-pour-les-enfants-de-moins-de-2-ans