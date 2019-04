Mentir ? Discipline aux J.O. 2024 ?

On allait voir ce qu'on allait voir... Mélenchon proposait une commission de déontologie sur les sources d'information, Macron, après avoir soigneusement moqué cette intention, lançait la chasse aux "fake news". Voilà m'sieurs-dames, ça c'est du "new world", du "qui flashe" !! Du moment que ça mousse et que ça passe à la télé. Paroles de mon adjudant préféré dans les années 70...

Et puis voilà.

Sibeth Ndiaye déclare tout de go mentir ou avoir menti pour préserver les intérêts de Monsieur mon bon président de la république... Je fais l'impasse sur les majuscules, la dernière fois que j'ai déposé en gendarmerie (pour les Gilets Jaunes), je me suis fais accuser de "majusculite aigüe". Bon, j'ai noté.

Je vais vous avouer une chose, de façon honnête. Comme beaucoup de français, même dans l'opposition comme moi, je me suis dit que finalement, l'élection de Macron, avec son jeune âge, pouvait représenter une ouverture dans la politique nationale.

Bon, d'accord, cela n'a duré que quelques minutes, le temps avant qu'il ne prenne la parole suite à son élection. La séquence du Louvre, excusez, j'ai zappé, mais finalement, c'était prémonitoire. On entrait dans le règne de Jupiter, le seul, l'unique, au-dessus de tout ce qui bouge sur Terre et dans l'univers. Pourquoi pas.

Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai constaté que la politique du "en même temps" consistait à dire tout et son contraire, de manière à faire plaisir à tout le monde. Du moins, en parole.

Mais dans les actes, les vrais, les concrets, les perceptibles par tout un chacun - un peu comme les jours qui s'allongent au printemps - les fameuses paroles sont de plus en plus avérées comme sombres menteries de fond de cale, alors que les réalités du terrain sont nettement moins brillantes.

Terribles phrases sorties de façon théatralisées, les gens qui ne sont rien ont parfaitement compris de quoi il s'agissait. Est-il utile de vous envoyer vers la chanson de Gauvin Sers ( Les oubliés), que je passais dans les manifs, pour comprendre le sens du terme "rien".

J'en passe et des meilleures, du gaulois réfractaire au pognon de dingue.

Pognon de dingue... Pourtant, ancien banquier chez Rothschild, le type devrait savoir de quoi il parle, mince !! J'allais utiliser le mot de Cambronne, plus adapté à mes pensées.

Plus de 1.000 milliards d'euros. Ça te parles mon cher Manu ?? C'est quoi d'après toi. Trois broutilles. Le "pognon de dingue" mis de côté par les français sur leur bas de laine. Et puis mon pote, celui-là, j'aime autant te dire qu'on ne le sortira que le jour où ça sera vraiment utile et nécessaire. Ben oui, on thésaurise, comme on dit dans le vieux monde. Moi le premier. Alors, que t'ai compris qu'il fallait se servir cash avec le prélèvement à la source et la CSG sur les retraites, pour un banquier, c'est le B-A BA !! Sauf que, si tu compte qu'on va maintenant faire des efforts, tu peux te brosser Martine ! Le bénévolat, les dons aux assoces, c'est du vieux monde, ça !! Maintenant, le drapeau sur le monde de la CARSAT, c'est un fanion noir avec dessiné en blanc, comme sur le fameux "a bandera corsa", un escargot avec le frein à main serré !! Vu qu'on ne nous demande rien et qu'on prend sans demander, justement, alors... La CSG sera remboursée en Juillet ? On y croit et on boit un verre d'eau. Ceci dit, qui vivra verra. Ceux qui seront morts auront cotisé, n'est-ce pas ?? En attendant, on nous serine du matin au soir que 10 milliards ont été craché au bassinet par sa majesté. Moi, je veux bien, mais à part une augmentation de toutes les dépenses et une baisse des revenus, je n'ai rien vu passer. Un problème dû à l'âge, je suppose. Vue qui baisse et difficultés de calcul, c'est quand même bizarre parce que Windows dispose dans les accessoires d'une calculatrice, et elle a les mêmes problèmes de pessimisme financier que moi. Va comprendre Charles !!

L'histoire des morts sur la route... En Décembre, ça baisse grâce au 80Km/H, en Janvier ça monte à cause des radars destroyés. Franchement, vous êtes sérieux dans la cabane de Matignon ?? Pas plus que mobil-home de l'Élyzée, je pense, non ??

Je passe la tartufferie Benalla, les chiffres des manifs GJ, la croissance, les déficits, etc, etc.

Le pire, pour moi, c'est le problème de l'emploi, qui conditionne de fait le PIB du pays, donc les ressources pures et dures de tout ce qui bouge.

Personne ne prends le problème tel qu'il devrait être pris. Augmenter l'âge de départ à la retraite ? Sans déconner. Le dernier des imbéciles comprends que c'est autant de perdu pour les jeunes sur leur entrée dans le monde actif. Pour trouver du boulot, il suffit de traverser la rue ? Il faut s'en tenir une sacrée couche pour sortir ce genre d'ânerie. Comme tous les futés qui traitent les chômeurs de feignants, les mêmes qui classent les musulmans dans la catégorie "islamistes radicalisés", ce qui Dieu merci est une bêtise de première... Et je ne suis pas croyant !!

Comment faire rentrer 30 basques dans une quatre chevaux ?? Et 6 millions de chômeurs dans une case où il n'y a que 600.000 emplois. Le règne des "y'a ka fo kon" est aussi "En Marche". Pas mieux qu'avant.

Bref, je ne vais pas m'étendre plus sur des sujets qui sont toujours aussi mal gérés qu'avant, ce qui me fait dire que ce n'est pas une fatalité mais une feuille de route...

Le mensonge sur les réalités de tous les jours a été érigé en art premier par les séides de la macronie. Ceci dit, et dans la mesures où nous n'avons à faire qu'à des second couteaux, on pourrait presque les excuser.

Mais non. Je pense que toute cette attitude globalement irresponsable et parfaitement culpabilisatrice à l'encontre du petit peuple est parfaitement volontaire et calculée.

La seule chose regrettable, c'est que beaucoup de personnes sont de moins en moins dupes.

Avec la fin du grand enfumage national, cela pourrait coincer et justement fumer rapidement...

Reste l'espoir que le "racontage de craques" devienne une énième discipline olympique, histoire de faire avaler la pilule des dépenses somptuaires à prévoir pour ces fameux J.O.

Vous avez dit "pognon de dingue" ??