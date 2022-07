Mercenaire au service de Vladimir Poutine...

@Séraphin Lampion

oui , il y a un second aspect qui est celui de l’ enrolement et de la mobilisation , un conscrit n’ as pas le choix , il est enrolé , et parfois peu ou pas payer .

Un mercenaire lui n’ as aucune obligation de combatre , et touche d’ enorme salaire . Ainsi un mercenaire peut etre payer par un etat , et pas seulement par des compagnie privé .

De meme il peut rompre son contrat a tout instant ou changer de camp contrairement au conscrit . C’ est oiur ca que la peine de mort est requise contre les mercenaire alors que les conscrit sont proteger par les conventions de geneves.