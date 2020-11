Merci Manu

En l’espace de 9 mois de crise sanitaire, vous êtes brillamment parvenu à détruire l’économie de notre pays, notre vie sociale et notre vie culturelle. Pour mémoire, le PIB est attendu à – 10 % minimum en 2020, soit 250 milliards de richesses non produites, disparues à jamais. Last but not least, à lire les chiffres de Santé Publique France (SPF) d’octobre, vous connaissez un vif succès dans la dégradation de la santé mentale et physique des français. Troubles dépressifs, anxiété sont en forte augmentation. « C’est un tunnel qui n’en finit pas, avec en plus, une dimension économique et sociale catastrophique » affirme le psychiatre Serge HEFEZ.

Monsieur le président, vous avez perdu la « guerre » que vous avez vous-même décrété le 14 mars 2020. Vous l’avez perdue parce que vous avez menti aux français à propos des masques et des tests au printemps. Vous l’avez perdue parce que depuis le mois de septembre, vous naviguez à vue. Votre factotum Jean CASTEX doit s’être perdu dans les forêts du Gers qu’il prétend pourtant bien connaître. Monsieur le président, quelle est votre stratégie de lutte contre l’épidémie ? Je serais bien incapable de vous la décrire.

Restaurateurs, cafetiers, exploitants de cinémas ou de salles de sport, de salons de coiffure, fleuristes, hôteliers, marchands de jouets ou libraires et j’en oublie des milliers d’autres vous disent merci. Grâce à vous, ils vont venir grossir les rangs des français les plus pauvres, liquider leurs entreprises, perdre leurs emplois et parfois aussi leur logement, tous broyés par le naufrage de votre mantra présidentiel obsessionnel « sauvez des vies ».

La bêtise de votre gouvernement ne souffre aucune discussion, ni contestation sous peine d’amende. C’est pour cela que votre administration ordonne la fermeture des commerces dits « non essentiels ». L’égalitarisme idéologique s’est ainsi abattu. Sans discernement ni intelligence.

Votre administration entend nous répéter jusqu’à ce que ça rentre bien dans nos cerveaux de « gaulois réfractaires » que la COVID-19 adore se diffuser dans ces petits commerces où pourtant le gérant peut réguler l’accueil des clients, limitant par exemple l’accès à son magasin à seulement une, deux ou trois personnes à la fois. À contrario, votre administration nous certifie que la COVID-19 tolère parfaitement la présence au même moment de milliers de consommateurs dans la grande surface, qui vont toucher et manipuler sans aucune autre protection qu’un masque les milliers de produits qu’ils vont acheter et ramener chez eux. Votre administration a aussi décrété que le virus s’épanouissait dans les églises. Dans les mosquées et les synagogues, l’administration ne semble pas savoir.

Alors que nous végétons avec cette épidémie depuis 9 mois, aucune étude scientifique sérieuse n’est en mesure de nous dire où se font majoritairement les contaminations en France. Dans les entreprises ? En famille ? Dans les transports ? En milieu hospitalier ou scolaire ? Dans les universités ? Ce n’est pourtant pas les organismes financés par l’état qui manquent pour commanditer une telle étude. Résultat, plutôt que de chercher à savoir pour ensuite élaborer une stratégie crédible, vous et votre conseil de défense avez ordonné la séquestration de la population et la limitation de nos libertés en martelant que c’était pour notre bien.

Permettez-moi de vous inviter à vous occuper de votre bien à vous. Mais, surtout pas du mien, ni de celui des français, vu dans quel état vous avez mis le pays en 9 mois.

Bertrand RENAULT – 18 novembre 2020.