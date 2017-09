Merci mon Dieu, à Mexico, les chiens ne mentent pas

Tremblement de terre a Mexico : environ 300 morts. Une tragédie qui peut apparaitre relativement mineure -quand on se souvient des plus de 10 000 victimes de 1985 - mais qui a suscité sa quote-part d'héroïsme. Frida - la célèbre chienne renifleuse dont la photo illustre cet article - et ses congénères, ont fait leur boulot. Des centaines de Mexicains se sont aussi courageusement portés volontaires pour chercher des victimes sous les décombres. Il faut leur rendre hommage. Mais le jugement sur Homo sapiens est plus nuancé que sur Canis familiaris.

Les catastrophes font sortir le meilleur de l'humain. On le sait, c’est ce qui avait conduit Teilhard de Chardin à souhaiter qu'il y ait encore plus de ces drames… et même à dire un bon mot pour la Guerre de "14 ! Les catastrophes, toutefois, peuvent aussi mettre en évidence le pire comme le meilleur de la bassesse et du cynisme de l’humain.

Un exemple ? À Mexico, pendant des jours, ceux qui recherchaient les victimes sur le site du séisme ont entendu la voix d’une autre Frida. Celle bien humaine de Frida Sofia, une fillette munie d’un portable se disant prise au piège dans les ruines et suppliant tout venant de se hâter de venir la délivrer... Un message à briser le cœur… Déchirant.

Bien touchant, mais séchez vos larmes ; on vient d’avouer en haut lieu que cette Frida-là n’a jamais existé ! Les autorités mexicaines l'avaient inventé de toutes pièces. Il ne s'agissait que d'un subterfuge pour mieux "motiver" les volontaires...

Certains à Mexico parlent d’un petit mensonge blanc, d’une astuce habile pour obtenir un maximum d’effort des volontaires. Il fallait absolument s’assurer tout le bénévolat populaire dont on avait besoin ; alors on pouvait bien manipuler un peu, n’est-ce pas ? Vraiment ?

D’autres n’apprécient pas du tout qu’on les ait ainsi manipulés. Dame, quand on a répondu à un appel au secours et qu’on a risqué sa vie, on peut trouver le procédé bien indélicat… Il y a sans doute en chacun de nous un espace d’héroïsme latent à exploiter, mais chacun n’a-t-il pas le droit sacré d'y accéder à son propre pas et les yeux bien ouverts ? Doit-on accepter un monde à la Wolfovitz où c’est le « pouvoir » et ses médias qui mentent et CRÉENT la réalité effective ? Surtout qu’il semble bien qu’il ne soit pas si difficile de le faire...

Le débat s’est vite élargi, quand on a avoué avoir utilisé le même stratagème il y a 32 ans, lors du "gros" séisme de "85. L'appât fictif avait alors été nommé "Monchito", un garçonnet qui se disait perdu quelque part dans les débris, avec son grand-père blessé… On s’est vite souvenu avoir beaucoup cherché en vain "Monchito", à l’époque. Quand on en fut venu à compter les cadavres et que le corps du grand-père eut finalement été identifié, on s’était étonné de ne pas retrouver à ses côtés celui de Monchito… Puis on avait oublié. Maintenant on se souvenait

Fictif, Monchito, comme Frida Sofia… Il est resté un malaise….

Je HAIS ceux qui choisissent de mentir aux héros en latence pour leur extorquer des gestes dont ils ne peuvent comprendre la portée. Je déteste encore plus ces manipulateurs, quand ils prétendent le faire pour une « bonne cause », alors qu’est dite « bonne » toute cause qui sert leurs manipulations.

Quand les ruines dont les sauveteurs vont retirer des victimes à Mexico sont celles de bâtiments mal construits, effondrés à cause des malversations dont les manipulateurs ont tiré profit, je crois qu’il faut être intolérant des mensonges. Mentir n’est pas un hommage à l’héroïsme ; c'est une injure à la naïveté. Il faut en finir avec le mensonge institutionnalisé.

En finir avec TOUS les mensonges de l'État. Car si je suis si révolté aujourd’hui qu’on ait manipulé les bonnes âmes de Mexico, c’est que je vois bien que ce n’est que le premier niveau d’une manipulation qui est GLOBALE. Ce qui vaut pour condamner les agioteurs de Mexico vaut pour maudire tous les combinards de la politique, dans toutes les démocraties.

ON NOUS MENT. Quelqu’un croit-il qu’il existe encore un seul homme politique aujourd’hui, en France comme ailleurs, qui pourrait dire devant un polygraphe (détecteur de mensonges) sans le faire s’affoler : « Je n’ai pas pas le moindre intérêt personnel dans les décisions que je prends ; je n’ai aucun autre intérêt que le bien commun et ne cherche que le bonheur de la nation… » ?

Je suis révolté, car si on ment à Mexico peut-on penser que soit vrai ce qu’on nous dit de la Corée du Nord, par exemple ? Du Kurdistan ou de la Catalogne ? Ce qu’on dit des Russes, des Chinois et des autres ? ON SAIT, maintenant, que l’incident de la Baie du Tonkin, qui a servi aux USA de prétexte à la Guerre du Vietnam, n’a pas eut lieu non plus. On l'a formellement avoué et inscrit à l’Histoire que c’était aussi une pure invention. Un mensonge. il faut donc ajouter 4 millions de morts dans la colonne des pertes pour une bonne cause.

Il y en a eu d’autres. Quand avouera-t-on que l’attaque japonaise sur Pearl Harbour était bien attendue et que - les porte-avions dont on aurait besoin plus tard pour gagner cette guerre ayant été retirés - on a volontairement laissé sur place les autres navires pour qu’ils y soient anéantis avec leurs équipages… ? Quelques milliers de morts. Mais il fallait ABSOLUMENT « motiver » les Américains à entrer dans cette guerre, n’est-ce pas… ?

Et il y a des rumeur persistantes. Comme celle que l’étrange épisode de la visite surprise en Angleterre de Rudolf Hess en 1940 ait pu cacher une entente secrète centre la Grande-Bretagne et le Reich pour une paix séparée entre eux si la Wermacht envahissait l’URSS… Une entente qui ne fut pas respectée, car on peut mentir aux méchants comme aux bons… C'est l'arroseur arrosé, et cette entente fut vraiment conclue, ce fut certes pour le plus grand bien de la démocratie. Pour une bonne cause, donc… Mais il faut alors ajouter à l’ardoise des pieux mensonges environ 20 millions de morts, allemands, mais surtout russes et assimilés de plus sur le front Est qui autremnet n'aurait pas existé.

Les États font toujours tout ce qu’ils jugent absolument nécessaire… Gagner une guerre en est une, mais aussi évoluer vers ce qu’ils jugent essentiel. Or, en cette Ere Médiatique dans laquelle nous vivons, quoi de plus essentiel que de bien « motiver » une population à laquelle on dit que c’est elle qui démocratiquement décide de tout ? Est-ce que le Pouvoir démocratique aujourd’hui, pour défendre ses « bonnes causes », ne nous ment pas toujours, à tous et sur tout ? Écoutez les voix de petites Frida fictives, comme autant de chants de sirènes.

Ce qui nous ramène à la vraie Frida, la petite chienne que j’aime, car il y a toujours une leçon à tirer… Pourquoi le chien, qui n’est pas « désintéressé » - car il veut sa potée comme l’exige sa nature de chien ! – m’apparaît-il néanmoins plus sympathique que les édiles de Mexico ? Ne serait-ce pas parce que notre fidèle toutou est constant dans son intérêt, bien prévisible dans ses désires, loyal et donc rassurant, ce que ne sont plus nos gouvernants dont la perfidie nous surprend toujours ? Soyons simples. C’est PARCE QUE LE CHIEN NE MENT JAMAIS.

Le mensonge est le premier péril, le péché fatal, une complicité active avec le néant. Le mensonge est au coeur de la gouvernance et nous n'y echapperons pas sans combat.À défaut de pouvoir échapper à l’universelle manipulation qu’est la gouvernance, nous aurions peut-etre relation plus sereine avec le Pouvoir si nous cessions de feindre que nous ne sommes PAS manipulés … Si nous acceptions lucidement que l’homme de pouvoir ment toujours, qu'il obéira toujours à sa nature d’homo sapiens qui est de mentir pour profiter autant qu’il peut de ceux qu’il domine. Au lieu de nous en désoler, tenons en donc compte. lui laissant sans trop discuter son os, tout en veillant a qulil n'en abuse pas et en gardant l'espoir.

Une lueur d’espoir ? Bien sûr. Nous évoluons NECESSAIREMENT vers la transparence.

Comme la société évoluera NECESSAIREMENT vers plus d’égalité, au rythme où, dans une société de complémentarité qui devient plus complexe, nous deviendrons de plus en plus interdépendants. C’est vers cet oméga que va une société. Teilhard l’aurait sans doute dit autrement, mais aurait-il dit autre chose ? Et comme il en faut pour tous et chacun,. souhaitons que, dans la noosphère, Frida la vaillante ‘renifleuse’ trouve elle aussi un jour sa chance.

Pierre JC Allard