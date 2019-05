Résider dans un pays qui n'est pas le sien représente une expérience, celle d'une réalité sociologique, de la politique, d'habitudes. Alors que nous avons décidé de rentrer dans nos pénates, je souhaite partager avec vous ce vécu si particulier, bourré de paradoxes, pour témoigner de ces réalités qui se découvrent seulement en étant sur place.

Mes chroniques italiennes 1

Voici bien des années, j’ai lu avec plaisir les livres de Frances Mayes (Sous le soleil de Toscane, notamment), à propos de ses plus ou moins longs séjours en Italie. Et moi qui fréquente ce pays depuis trente ans, je partageais cet engouement.

Rien de mieux que de sortir de ses chaussures de touriste pour tenter l’expérience de résident … pour transformer la fougue en un regard critique.

Je pourrais parler en termes d’erreur, ce serait peu constructif et sans doute inexact.

Habiter pendant trois ans et quelques en Emilie m’a conduite à des constatations qui, comme je le dis dans mes journées de dépit, auraient pu ruiner mon beau rêve italien, mais ce serait dommage. Ce serait un dualisme, forcément étriqué.

Comme je l’ai dit dans le premier livre que j’ai écrit sur la péninsule, et comme il me plaît de le répéter, l’Italie, cela n’existe pas. Ce territoire est le résultat d’un amalgame de seigneuries, duchés, républiques, états. Les cultures et les us y sont multiples et s’y cotoient – ou pas – des influences autrichiennes au nord-est, françaises au nord-ouest, arabes et hispaniques au sud.

L’Emilie, cette région que je connais le mieux, possède une histoire, qui a amené sa capitale, Bologne, a etre qualifiée de « rouge, cultivée, grasse ». C’est donc dire qu’elle arbore fièrement son gauchisme, son Université de 1088 (l’Unesco dit que la plus ancienne est Al-Quaraouigine à Fès en 859, suivie de al-Azhar au Caire en 969, puis Bologne) et sa gourmandise pour ses excellents produits (au premier rang desquels on trouve la mortadella, la truffe blanche, les lasagne, les « gnocco fritto », le borlengo,…).

Et pourtant … nous avons choisi de passer ces années en Emilie, à l’époque où Renzi dirigeait le gouvernement. Et le personnage, chef du « partito democratico », toscan pur jus, s’est noyé dans son égocentrisme en emmenant avec lui les velléités gauchistes de son parti. Il a fait tant et si bien que les élections ont ensuite porté au pouvoir une improbable coalition Lega-5Stelle, la Lega qui, à l’occasion, a oublié son nom de parti indépendantiste, « Lega Nord per l’indipendenza della Padania » et sa grande revendication d’une région en fait inexistante, pour ne retenir que la « Lega » … on doit bien élargie l’électorat, non.

Quant aux 5Stelle, ce mouvement devenu parti, fondé par un humoriste, il aurait pu rester comique s’il ne s’était fourvoyé dans ses ambitions.

L’Italie s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de nommer d’abord un premier ministre, car les deux difficilement élus ne voulaient céder la place à l’autre et, ensuite, avec deux vices-premiers ministres puisque, tel à l’école lorsqu’on distribue les bonbons sans faire de jaloux, on a attribué ces postes aux deux lascars en allant chercher un inconnu pour faire un premier ministre.

Et l’Emilie, dans tout cela ? L’Emilie suit la désillusion et le désenchantement politique de tout le pays.

La politique s’est décrédibilisée et les épaules se sont tournées. Les 5Stelle et leurs promesses intenables se sont ridiculisées. Les écoeurés se taisent, ils optent désormais pour l’abstention. Qui dit abstention parle de laisser la place aux extrémistes. Et ce sont donc eux qui, actuellement, alimentent les discours racistes et antisémites.

Entendre parler « des étrangers » m’a lassée. Nous le sommes nous-mêmes en Italie, même si on nous répond que non sur cette terre émilienne auparavant synonyme d’ouverture et d’esprit progressiste.

A suivre... Françoise Beck