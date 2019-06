Mes chroniques italiennes 11

Le 10 mai passé, un campement rom a été démantelé à Giugliano en Campanie. En a décidé une ordonnance du maire. Quatre cent personnes au moins se sont donc postées un peu plus loin, à défaut de savoir où aller.

Le motif de cette évacuation ? Les conditions d'hygiène précaires. Là où ils se trouvent actuellement, six toilettes ont été installées. Mieux pour ce monde ?

Ils étaient là depuis trois ans, des adultes, des adolescents et de nombreux enfants. On leur a dit que, s'ils pouvaient montrer un bail de location ailleurs, on leur aurait donné 5000 euros. Un bail ? Mais, les propriétaires ne les acceptent pas. Alors, où aller ? Temporairement, certains se sont mis sous un pont, d'autres le long d'une route. Certains sont dans le village depuis trente ans. On les chasse, ils ne savent où aller, ils reviennent. On les écarte, on ne leur propose rien d'autre.

Bien de leurs enfants ne sont pas scolarisés. Les y aide-t-on en agissant de la sorte ?

Une sénatrice et une députée (toutes deux M5S) ont demandé, en séance, des actions concrètes et des fonds pour intégrer ces personnes. Du concret, il y en a eu : mettre des centaines de personnes, dont vraisemblablement la moitié mineures, à la rue. Quant à ce qu'on a amélioré dans la qualité de vie de ces gens, la question est réelle. Elles sont désormais dénuées d'eau, d'électricité, personne ne leur trouve les solutions pour répondre à ce qu'on exige d'eux.

Ne s'agit-il pas, plus exactement, de désigner des boucs émissaires, comme le sont aussi les immigrés, pour détourner l'attention des réels dysfonctionnements sociétaux ? De tous temps, les victimes ont toujours été les mêmes : les étrangers, les gitans, les Juifs, les "différents". Mais, décidément, l'humain ne tire leçon de rien.

Les rom ont toujours été mal vus. L'expulsion des peuples nomades n'est pas neuve et elle constitue toujours une fausse réponse violente et populiste. Les lois de "Pubblica sicurezza" de 1926 rappellent bien tristement le début d'une persécution, qui a fini dans les camps de concentration. L'Italie était alors fasciste. Elle a maintenant voté à 34,3% pour la Lega aux élections européennes. La Lega, dont un représentant a dit, en 2015 (La7Attualità) : "Les Rom sont la racaille de la société".

Françoise Beck