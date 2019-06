Mes chroniques italiennes 13

"Un crime contre la beauté", c'est en ces termes que la presse italienne a commenté l'impressionnant accident, qui a eu lieu hier, à Venise. Et elle a raison.

Depuis trente ans, les Vénitiens se battent contre l'accostage dans la cité lagunaire de ces paquebots de croisière. En vain. 275 mètres, 65000 tonnes, 60 mètres de hauteur. Est-il acceptable de faire entrer de tels monstres dans la ville ? Parce qu'ils y pénètrent carrément. Ils s'enfoncent dans la Giudecca, au sud du centre historique, un ensemble d'ilôts sur le canal du même nom.

Hier, les images ont donné froid dans le dos et la panique, sur place, était mesurable. Deux personnes, canadiennes, qui étaient assises à la proue d'un bateau, type vaporetto, ont dit qu'elles ont cru mourir, alors que le paquebot s'insinuait entre la pauvre embarcation, transformée en coquille de noix, et le petit quai de S. Basileo. Car, en effet, tiré par deux remorqueurs impuissants, le monstre n'était plus sous contrôle ! Le petit bateau a mis son alarme en route et son capitaine a hurlè aux passagers de le quitter en courant. L'impact a fait tout trembler. Cinq blessés légers seulement. Si le paquebot avait touché directement le bateau, il l'aurait détruit. Les 110 personnes et l'équipage n'en auraient pas réchappés aussi bien. Il aurait aussi pu aboutir sur un quai, 50 mètres avant, qui n'est pas en béton armé. Des habitants des environs immédiats ont vu le batiment ingérable, ils ont ressenti comme un tremblement de terre. Ils vivent dans un endroit idyllique, transformé en cauchemar par ces paquebots démesurés.

Des amis vénitiens nous faisaient part, il y a peu, de leur colère. Ces paquebots crachent quotidiennement des milliers de touristes dans Venise, des touristes d'un jour qui ne font même pas travailler l'hotellerie. Les habitants insistent depuis longtemps sur les risques d'accidents. Une ordonnance de 2018 utilise, pour gérer les flux de paquebots, un algorythme, qui leur permet ... de passer à quelques mètres de la Sérénissime.

Venise est la ville de l'élégance, de la splendeur, avec ses palais, dont les plus anciens témoignent de l'architecture byzantine, d'autres du gothique vénitien. Suivent ceux de la Renaissance et les baroques. Ces invasions (barbares) sont des coups portés à sa beauté, mais pas seulement. Le comité "No Grande Navi" est très préoccupé par les dommages qu'elles entrainent sur la stabilité des édifices, l'écosystème. Les passages des navires provoquent deux effets hydrodynamiques, l'onde et l'énorme déplacement d'eau en profondeur. En découlent des vibrations, des mouvements parmi les sédiments et le creusement des fonds.

Un paquebot pollue autant que 14000 voitures. La machinerie reste active, même à l'arrêt pour maintenir différents systèmes en marche. Les embarcations locales, au service des Vénitiens, c'est-à-dire les vaporetti, les services, les bateaux privés, ne sont responsables que de 14% de la pollution.

Le peu de Vénitien qui sont restés habiter dans la cité ne méritent-ils pas eux, comme leur stupéfiante ville, plus de respect ?

Françoise Beck

Source :

www.ilpost.it