Mes chroniques italiennes 16

A quoi correspond le décret sécurité, voulu par le ministre Salvini en Italie ? Sécurité, pour tous les citoyens probablement. Pas certain. Le mot est électoraliste, ça oui. Quant à ses réalités, elles sont obscures. En tout cas, il a été approuvé par le Sénat et par la Chambre.

Je lis le blog de Marco Brando (www.ilfattoquotidiano.it,2018/11/12). Et je relève un point relatif à la mafia, ruine de l'Italie s'il en est. L'auteur nous explique que le décret ne semble pas considérer ces organisations criminelles comme des menaces pour la sécurité. Il n'en parle pas ! Or, les mafias recyclent des centaines de millions d'euros non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. Elles le font en achetant des restaurants, des commerces, des palaces, des entreprises, même des pharmacies ! Quelques enquêtes ont bien eu lieu dans le Nord de la péninsule. Rien qui n'ait troublé exagérément leur quiétude.

En revanche, le décret prévoit la possibilité de vendre, y compris aux personnes privées, les biens confisqués à la mafia. Cela représente, selon Enzo Ciconte, expert de la mafia, un signal très dangereux. Ce procédé permettra, dit-il, et sans difficulté, que les mafieux rachètent ces biens. Ils le feront certainement. Et ils pourront alors dire : Nous sommes plus puissants que l'Etat.

Selon Brando, c'est une défaite de l'Etat. Et les forces de l'ordre et les magistrats ont travaillé dans le sens d'une opposition à la mafia. Leurs efforts seront donc anéantis.

Les mafieux sont très sensibles à la confiscation de leurs biens, une perte de crédibilité pour eux, mais aussi de controle du territoire. Ils n'auront donc plus à se tracassser. Par ailleurs, ils seront bradés. En effet, qui osera se confronter aux acheteurs mafieux lors des ventes aux enchères ?

Mais de cela, comme le souligne Marco Brando, on ne parle pas. Mieux vaut braquer l'attention contre les migrants et les Roms !

A suivre

Françoise Beck