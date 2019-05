Mes chroniques italiennes 2

Il est vrai que les italiens ont changé ces dernières années et qu’ils sont un peu plus individualistes. Mais peut-être que dans votre analyse, il serait opportun d’en indiquer certaines raisons ?

l’isolement derrière le téléphone portable en est une. Elle est tout à fait similaire à ce que nous vivons en France. Les gens, notamment les nouvelles générations, ne communiquent plus que par ce moyen. Pour les autres, c’est un moyen redoutable de se créer une bulle privée et d’éviter la communication verbale ou visuelle avec l’autre.

La destruction en cours de cellules familiales en est une autre. La cellule familiale italienne était pluri-générationnelle. Il n’était pas rare de voir trois générations partager la même maison de famille, se cotoyer, s’enseigner mutuellement, partager et perpétrer une culture locale commune. Ces cellules ont éclaté en raison de l’exigence de mobilité des travailleurs. On quitte la maison (et la mama) pour aller à l’Université, ensuite on cherche un travail dans les zones propices et, sauf incident de parcours, on n’y revient plus. C’est le cas de beaucoup de méridionaux qui ont été contraints d’aller travailler dans le Nord et ne retournent que très rarement chez eux.



Ce renfermement sur soi a également une autre cause. Tant que vous partagez des points communs avec la majorité de la société dans laquelle vous vivez, la communication s’établi facilement, vous sortez prendre une collation au bar pasticceria du coin. Vous allez en famille et avec les amis manger une glace, vous vous promenez dans les parcs en toute tranquillité. Et un jour, un, puis deux, puis 10 personnes envahissent ces lieux et se livrent qui à la vente de drogue, qui à la prostitution, qui à la destruction du mobilier urbain, qui au harcèlement des jeunes femmes... Dans plusieurs grandes villes italiennes, certains parcs publics sont devenus de vrais coupe-gorges. A un certain point, vous vous sentez en insécurité et vous restez chez vous à regarder la télé ou à communiquer avec votre cellulaire.

Je vais régulièrement en Emilie Romagne et dans le Nord de l’Italie. Cette insécurité et se repli sont palpables. Et il ne faut pas en accuser les Italiens. Cette situation c’est fortement développée avec l’immigration depuis le continent africain. Les causes et les effets sont les mêmes partout en Europe.

Donc, encore une fois, l’arrivé de Salvini n’est pas le symptôme d’une réactivation d’un quelconque fascisme. C’est le contre coup d’une politique qui n’a pas su préserver correctement l’environnement et l’art de vivre des italiens en permettant l’arrivée en masse de personnes qui, par leur comportement tendent à renforcer ce repli sur soi. Les gens ne naissent pas racistes ou xénophobes, ils le deviennent en constatant l’effet que cela produit sur leur lieu et leurs habitudes de vie.

Et puis, in fine, on juge de la politique d’un pays sur le niveau de bien-être de ces citoyens. Peut-être est il encore un peu tôt pour tirer des conséquences qu’elles soient positives ou néfastes. Par ailleurs vos populi, vox dei. Qui sommes nous pour juger ? notre situation est elle plus enviable ? Les italiens sont un peu comme les français, politiquement insatisfaits, tôt ou tard, ils auront atteint un point de mécontentement qui provoquera la chute de ce gouvernement et l’arrivée d’une coalition modérée et pro européenne. N’est ce pas cela la démocratie ?