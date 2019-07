Mes chroniques italiennes 24

Une affaire dramatique impliquant des enfants et leurs parents secoue la région, et carrément la petite ville, où nous nous trouvons actuellement.

Vingt-neuf personnes sont enquêtées, plusieurs se trouvent aux arrêts domiciliares. Et il y a des précédents, dans d'autres régions.

Il semble que des enfants aient été retirés à leurs parents pour des raisons fallacieuses de maltraitance. La presse explique qu'ils ont été soumis à des séances de psychothérapie, qui auraient en fait donné lieu à des manipulations mentales, y compris par l'utilisation de chocs électriques, pour convaincre les mineurs de la pseudo-méchanceté de leurs parents. Des “thérapeutes” se seraient déguisés en personnages effrayants pour mimer des scènes, ils auraient procédé à un bourrage de crane massif contre les parents. Ceux-ci ont envoyé à leurs enfants lettres et cadeaux, qui ne leur ont jamais été remis.

Ces enfants étaient – et ils sont toujours – placés dans des familles d'accueil qui, entretiendraient des liens avec des membres de l'association responsable, contre des sommes, qui semblent largement supérieures à celles prévues.

La situation est assez grave et bien condamnable pour qu'on se limite à y apporter remède et qu'on mette le holà aux agissements de ces individus. Pourtant, les commentaires vont, je le lis, dans des méandres, qui pourraient faire perdre de vue l'essentiel. Pour moi, cet essentiel est de permettre aux familles injustement sanctionnées de se recomposer et de ne plus laisser quiconque commettre des méfaits, amenés à traumatiser définitivement des adulttes et des enfants.

Mais non … certains “beaux-esprits” croient utiles de marquer la malencontreuse situation d'autres procès, que celui pas encore entamé, en l'occurrence et particulièrement le jugement de l'homosexualité. En effet, une des assistantes sociales responsable du fameux centre est homosexuelle et cela faisait des gorges chaudes en-dehors de l'affaire. Par ailleurs, elle a confié un enfant à un couple de dames, qui figurerait parmi ses amis.

Si elle a participé à cette épouvantable mascarade, si elle a favorisé ce “trafic” de placements d'enfants, si elle a aidé ainsi des gens à “recevoir” des enfants arrachés à leur famille sous de faux prétextes et contre monnaie trébuchante et sonnante, alors il est indispensable de stopper ses agissements illicites. En profiter pour faire le procès de l'homosexualité pourrait non seulement fausser les réalités, mais signifie combien les censeurs mélangent les genres au profit de leurs petits malaises personnels.

Que des personnes, homosexuelles ou non, aient joué avec l'équilibre de familles est un fait intolérable, qui doit absolument être empeché, mais elles doivent être jugées pour les faits reprochés, suffisamment lourds, et non pas sur leur orientation sexuelle personnelle.

A suivre

Françoise Beck