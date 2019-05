Mes chroniques italiennes 7

Je connais l'Emilie depuis trente ans. Une région historique, qui tient son nom de la via Emilia, qui la traverse. Cette voie fut construite par la volonté D'Emile Lépide, qui souhaitait relier Plaisance et Rimini. La capitale de la région est Bologne et ses provinces sont Plaisance, Parme, Reggio Emilia, Modène, Ferrare, Bologne.

L'Emilie était une région caractérisée par son accueil, sa convivialité, sa générosité. Une personne rencontrée au détour d'une promenade vous invitait spontanément chez elle pour partager le pétillant Lambrusco et un peu de saucisson.

Dans les magasins, pour peu que vous soyiez un peu connu, on laisse facilement « le café », c'est-à-dire qu'on laisse tomber un euro, le prix d'un café au bar, de la note. Presque toujours, et ce n'est pas propre à l'Emilie, les centimes qui accompagnent la somme due dans un commerce sont laissés à part. 10,45 euros ? Que diable, donnez m'en 10 !

Si les comptes sont toujours arrondis, l'Emilie n'a pas échappé au sordide individualisme qui singularise l'Occident. Maintenant, chacun est caché derrière son téléphone portable, ignorant ce qui se passe juste à coté de lui. Tout le monde court, on ne sait pas exactement derrière quoi. Il règne une manière de désabusement, dont la politique est la première responsable. Ce sont, encore une fois, les responsables de cette classe si particulière et tant médiocre, qui ont réussi à diviser la société. Les uns ont voulu porter au pouvoir les 5Stelle parce qu'ils n'avaient jamais gouverné ... comme si on élisait des gens, afin qu'ils fassent leur apprentissage ! Les autres ont choisi la dangereuse Lega populiste au prétexte éculé de mettre de l'ordre. C'est avec cet espoir-là qu'on a toujours désigné les dictateurs. Et tous se retrouvent avec un gouvernement fantoche qui, malgré son existence boiteuse, commet bien des bourdes.

Des bourdes que chacun paie : l'économie est à plat, l'emploi ne se recrée pas, le populisme atteint des sommets, les élus jouent sur les peurs.

L'Italie est un des plus beaux pays au monde. Il est regrettable d'y rencontrer majoritairement des habitants, qui regardent les autres Nations avec nostalgie, qui se sentent à la traine et que nous ne pouvons, tristement, que comprendre.

A suivre ...

Françoise Beck