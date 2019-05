Mes chroniques italiennes 8

@nono le simplet

Hello,

Le peu de motivation s’explique d’une part parce que , comme tu le dis, la disponibilité mentale est orientée à d’autres occupations, mais , au passage, je te dis qu un article sur les chouans, dans tes projets, serait une bonne idée, le sujet n’a pas été traité et je suis curieuse de voir le résultat, , et d’autre part parce que vu la répétition d’articles aussi pauvres et stériles , à tous points de vues, tel que celui ci qui se décline en version 1, 2 etc.....Cela décourage encore davantage tous ceux qui se sont déja fait bouler pour des originalités.

Bon, je retenterai le coup quand même, un jour , je sais pas quand.

Mais au moins, si il m’est à ce jour et pour longtemps impossible d’éditer, je me permet d’exercer un droit de réprobation ; Qui donc laisse passer des crétineries pareilles et en fonction de quels critères ?, ?

Des cerveaux mous ?

Une fois, même deux, on peut comprendre, on dira que c’est par distraction tout au plus, mais la, c’est parti pour durer. ok, si cela ne plait pas on zappe, mais que les responsables du programme se présentent et expriment leur point de vue, ce qu’ils ont trouvé de passionnant et de matière à intéresser le lecteur..

Bref, j’en reviens par cette occasion que je me donne à : Lorsqu’on présente un article en modération , il est rare que les avis qui « moinsent » expliquent pourquoi, (je sais que tu te donnes la peine d’expliquer pour ta part, si d’aventure tu moinses, ) et forcément, car si ils sont des intervenants sur ce forum ils seraient pris à parti, je ne vois pas d’autre raison à cela,..Encore la comédie humaine n’est ce pas, mais si j’en parle c’est que j’aimerais améliorer la chose, autant dire que je ne lâcherai pas le morceau.