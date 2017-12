Monsieur le président, en cette fin d’année 2017 qui aura vu votre élection grâce au vote majoritaire de ce cher peuple français je vous présente tous mes vœux de bonheur et de réussite pour 2018 et n’ayez crainte vous pourrez allègrement continuer de détruire le peu d’acquis sociaux qu’il nous reste vous n’avez pas de soucis à vous faire ! Et pour cause, grâce aux médias vendus et à vos prédécesseurs non moins corrompus le sentiment d’appartenance nationale est devenu l’apanage de ceux que la presse appelle « les racistes » ou pire « les antisémites ». Vous pourrez continuer sans le moindre souci à détruire le droit du travail sans vous soucier de quelconque manifestation puisqu’il suffira d’un léger manque de pétrole pour que les Français se battent entre eux et mettent fin eux-mêmes aux différents mouvements sociaux qui pourraient éventuellement se déclencher et comptez sur les médias pour filmer les casseurs et diaboliser toute résistance, ça marche à tous les coups.

Vous pourrez sans problème continuer de vous pavaner dans le champagne à Chambord ou ailleurs en stigmatisant chômeurs et autres « profiteurs d’acquis sociaux » puisque l’idée que nos problèmes viennent de là, a largement contaminé l’esprit populaire. N’imaginez pas votre peuple boycotter ou tenter quoi que ce soit contre les multinationales, aucun d’entre eux ou presque n’imagine sa vie sans Smartphones et autres fast-foods. Plus que l’illusion d’exister, c’est la peur de perdre le peu qui empêche le citoyen de se battre pour le plus.

Pour les uns c’est les Arabes, pour les autres ce sont les chômeurs ou Donald Trump, pour tous se sont les autres. Et le pire c’est que même ceux qui ont identifié cette oligarchie de multimilliardaires comme responsable de la plupart des crises et autres conflits qui ravagent le monde sont incapables de s’accorder sur le comportement à avoir pour lutter efficacement contre les abus de la finance qui incitent pourtant aux comportements les plus criminels.

Soyez tranquille monsieur le président, petit à petit l’idée qu’il appartient à chacun de devenir riche fait son chemin. La certitude que tout va s’arranger comme par magie sert l’espoir aux esprits enfermés dans des certitudes qui ne sont pourtant que le fruit d’une propagande mensongère mais efficace. Même ici sur internet pullulent les gardiens de la bienpensance insultant copieusement toutes personnes qui aurait l’audace de ne pas croire ce que l’on présente comme des vérités incontestables.

Soyez sans crainte monsieur le président et continuez de détruire les Nations avec vos amis mondialistes, cela marche, beaucoup commencent à se demander ce que veut dire être un peuple. Les gens préfèreront toujours s’inquiéter de la situation en Iran ou en Chine que de voir le clochard en bas de la rue. Nous sommes divisés plus que jamais et entre intolérance de gauche et intolérance de droite il ne reste que peu d’équilibre pour répondre à un système qui détruit absolument tout sur son passage.

Je tiens à vous féliciter monsieur le président, vous êtes un héros pour certains, bien que votre élection ne soit que le fruit d’un « collectif » qui pisse sur son propre droit de vote en ignorant la politique et en se laissant guider par des médias qui appartiennent pourtant eux-mêmes à ces mêmes milliardaires qui n’ont de cesse de détruire le social et la solidarité pour toujours plus de marchés, toujours plus de profits.

Demain soir votre peuple va se torcher à la clairette de die pendant que vous danserez sur la tombe de Jaurès. En 2018 votre peuple continuera d’aller se pourrir la moelle pour quelques euros et un peu de stabilité, les gens sont plus enclins à manifester contre les droits des autres que pour défendre les leurs. La fierté française n’est plus qu’un lointain souvenir, les uns veulent être Corses ou Bretons, les autres veulent être Européens et tous ou presque ne regarderont que leurs pieds ou se perdront en actions qui n’aboutiront jamais à rien.

Il faudrait que le peuple ne fasse plus qu’un pour botter le cul de ceux qui s’adjugent toutes les richesses du monde mais les forces de l’ordre dans leur grande majorité préféreront s’opposer au peuple que de perdre leur situation, le peuple préférera s’accrocher à ses quelques épargnes que de se battre pour une société plus juste et plus égalitaire.

Des milliards de milliards pour quelques-uns, moins d’un millier d’euros pour les autres et vous savez quoi monsieur le président ? Ils trouvent cela normal pour beaucoup car soi-disant ce sont ces milliardaires qui font tourner le monde, qui donnent du travail et qui tirent les autres vers le haut. C’est drôle non ? Alors n’ayez crainte monsieur le président, vous et vos amis de chez Rothschild avez encore de beaux jours devant vous.

Au nom de ce peuple qui se délite, de tous ceux qui se contenteront d’un bol de riz pour le réveillon, je vous présente mes vœux de bonheur monsieur le président, pour vous tout ira bien. Pour nous, et bien chacun tirera au mieux son épingle du jeu. Comme chaque année.

J’ai envie de gerber.

ChroniquesHumaines