Mesures de Destitution de Trump : Dimensions et Effets

Le vote de la Chambre des représentants des États-Unis pour approuver l'acte d'accusation contre le président Donald Trump et son renvoi au Sénat pour achever les procédures constitutionnelles liées au procès du président et à sa révocation de la présidence pour des accusations liées à l'exploitation de ses pouvoirs dans le but d'atteindre des objectifs politiques personnels et d’autres accusations liées à l'entrave au travail du Congrès, place le président Trump dans le dossier historique américain en tant que quatrième président qui risque un procès. Les anciens présidents Andrew Johnson et Bill Clinton ont été acquittés au Sénat respectivement en 1868 et 1998, tandis que Richard Nixon a démissionné avant le vote pour son renvoi en jugement pour le scandale du Watergate en 1974.

La bataille de la destitution devrait également ouvrir une ère extrêmement complexe dans les relations bipartites entre démocrates et républicains aux États-Unis, en raison du débat en cours qui a connu des accusations sans précédentt.

La vérité est que les démocrates américains sont confrontés à un opposant politique obstiné. Malgré les pressions et l'embarras politique qui ont résulté des mesures de destitution du président, Trump n'est pas un politicien qui peut ressentir l'embarras de ces mesures et procéder à sa démission ou à toute réaction habituelle des politiciens dans de tels cas. Le président Trump a une personnalité différente des politiciens traditionnels et il semble déterminé à s'engager dans une confrontation sérieuse avec ses opposants et à tout mettre en œuvre pour transformer la question en une opportunité politique de saisir les chances des démocrates de se présenter aux élections présidentielles en novembre.

Le président Trump a commencé son plan pour utiliser les efforts et le plan des démocrates pour le destituer en remettant en question leurs motivations, en essayant de consolider son idée que leur principal moteur est la haine, l'envie et la jalousie de ses réalisations pour l'économie américaine, et en affirmant qu'ils sont entrés dans un tunnel sombre et se sont lancés dans un processus de suicide politique.

Le discours du président Trump sur le suicide politique des démocrates mérite peut-être une discussion, car l'impact du plan de destitution du président ne sera pas limité à la personne du président, mais il peut également affecter les démocrates eux-mêmes si le Sénat entrave et fait échouer leur plan selon ce qui est réellement attendu, ce qui remet la balle dans le camp des deux opposants : les démocrates contre le président Trump et le Parti républicain, de sorte que tous les deux puissent profiter de ce qui se passe en matière de destitution du président à leur profit, et la victoire ici sera pour ceux qui ont la capacité de persuader l'opinion publique américaine de la justesse de leur position et du bien-fondé de leur opinion.

Les démocrates pensent que l'échec du plan de destitution ne signifie pas la fin du monde, étant donné qu'ils se rendent compte de la faiblesse des possibilités qu'il offre dès le début, et ils parient donc sur le jet d’accusations que le président recevra et qui pourraient déformer son image et affaiblir ses chances de remporter un deuxième mandat présidentiel. D'un autre côté, le président Trump semble déterminé à porter un coup fatal à ses adversaires si la question du vote est résolue en sa faveur au Sénat, où il parie sur l'idée d'un suicide politique pour ses adversaires en mettant fin à leurs rêves de l'exclure de ses fonctions et en les accusant sans relâche et d'une manière audacieuse ou choquante, ce dont tut le monde est habitué dans les tweets du président Trump.

Lors des discussions de la Chambre des représentants américaine avant le vote sur la décision de responsabiliser le président, le représentant républicain Dag Collins a déclaré : « Le président n'a pas commis d'erreur, et les démocrates se sont dit : si nous ne pouvons pas le vaincre (aux élections), essayons de le destituer ... Les Américains le verront clairement ». Cette idée sera très probablement promue à un stade ultérieur, c'est-à-dire l'idée de l'échec des démocrates à vaincre le président électivement et à chercher un autre moyen de le faire sortir de l'arène, sera commercialisée

L'accent mis par les républicains sur le fait que la destitution du président est bien loin de la justice et de la loi et son lien avec les préjugés et la partisannerie politique est l'essence du plan pour affronter les démocrates lors du vote post-sénatorial, une idée qui pourrait en fait nuire aux démocrates et faire échouer leur plan d’éclabousser la réputation du président et sa position avant les élections de novembre prochain.

En dehors de ce débat, la scène politique américaine semble être dans un état de véritable division, et des mots étrangers tels qu'un « coup d'Etat » et d'autres descriptions et accusations étrangères à la démocratie américaine, sont utilisés par chaque partie afin d’écraser l'autre dans une polarisation nette dont l’opinion publique américaine a fait écho. Les sondages d'opinion indiquent en fait que l’opinion publique américaine souffre de la même maladie. En effet, environ 50% des personnes interrogées par Fox News ont déclaré qu'ils soutiennent la révocation du président Trump de son poste, tandis que 41% ont rejeté ces mesures, tandis qu'un autre sondage réalisé par CNN a déclaré que 45% soutiennent la destitution, tandis que 47% la rejettent, et les résultats ont été à égalité, (48%) pour chaque partie, dans un sondage mené par le Wall Street Journal !

Les résultats des sondages indiquent également que le président Trump a actuellement les notes d'approbation les plus élevées depuis son élection, malgré le problème de sa révocation. Dans l'un des sondages, le président Trump a reçu un taux de soutien de 43%, ce qui est un pourcentage élevé par rapport au précédent, bien qu'il reste le plus bas par rapport à ses prédécesseurs au cours des mêmes périodes de leur mandat présidentiel. Ce qui est frappant dans ce sondage est que 52% des personnes sont insatisfaites de la performance du président.

La vérité est qu'un bref examen des résultats des sondages d'opinion concernant les taux de popularité du président Trump indique que les résultats sont étroitement liés à la performance de l'économie américaine et non au vote du Congrès pour le destituer. L'économie connaît une période de forte croissance et le chômage diminue pour atteindre des niveaux record, et la plupart des Américains croient que la performance économique varie entre " "Bon" et "Excellent", et c'est en soi l'arme électorale la plus puissante entre les mains du président Trump, et cela explique les notes d'approbation élevées du président dans les sondages, même s'il est confronté à la question de sa révocation au Congrès.

Les républicains devraient entraver le plan de leurs adversaires au sein du Parti démocrate, mais l'affaire ne se terminera pas, car les prochaines campagnes présidentielles devraient également connaître une rivalité sans précédent dans laquelle le président Trump ira le plus loin possible, et personne ne sera à l'abri d'un affrontement avec lui, et recevra ses paroles et ses expressions violentes, ce qui signifie des relations d’hostilité sans précédent entre la Présidence et le Congrès dans les années à venir.