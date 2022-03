Meta autorise la haine… quand elle est dirigée contre l’envahisseur russe

La bonne haine et la mauvaise haine … ça ressemble aux nuances très subtiles entre le bon et le mauvais chasseur qui nous étaient enseignées par les Inconnus dissertant sur le noble art de la chasse à la gallinette cendrée dans le Bouchonois. Mais c’est bien ce que Meta, l’entreprise qui détient Facebook et Instagram, vient d’instituer : le droit à la « bonne » haine. Reuters nous informe que des instructions ont été données aux modérateurs de douze pays (Armenie, Azerbaijan, Estonie, Georgie, Hongrie, Lithuanie, Pologne, Ukraine etc. ) dont onze sont chrétiens. Les discours de haine et incitant à la violence envers les envahisseurs russes sont dorénavant admissibles, par exception. Les appels aux meurtres de Vladimir Poutine et Alexander Lukashenko sont aussi tolérés. Demeurent interdites ces mêmes publications envers les civils russes hors du contexte de l’invasion de l’Ukraine ou envers les prisonniers de guerre. En outre, les publications élogieuses envers le bataillon d’Azov qui étaient interdites ne le sont plus. L’ambassade russe aux Etats-Unis a bien-sûr formulé une protestation.

La haine à la guerre ou ailleurs, c’est moche. C’est un sentiment qui détruit celui qui l’éprouve, et le fait déchoir dans la barbarie. Même s’il est indispensable de bien désigner un adversaire et de se battre sans concession quand il faut s’y résoudre, il serait bon de respecter l’article 7 du code d’honneur du légionnaire. « Au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. »

Mark Zuckerberg, le PDG-fondateur de Meta, semble aujourd’hui contester à Lloyd Blankfein (l'ex-patron de Goldman Sacks célèbre pour son « I am doing God’s work, Je fais le métier de Dieu ») le soin d’incarner Dieu sur terre, d’arbitrer entre le bien et le mal.

Dans le roman génial de George Orwell 1984, les deux minutes de la haine étaient organisées par un état totalitaire qui usait cyniquement d’une propagande établie par un ministère de la vérité. Mais dans nos états occidentaux devenus trop faibles, des firmes les ont supplantés et les états impuissants les regardent faire. Vladimir Poutine remplace le méchant Goldstein du roman, bouc émissaire institutionnel proposé à cette espèce de catharsis collective qui préviendrait les pensées dissidentes. La ficelle totalitaire est trop grosse pour ne pas voir une promotion de l’affect et du pathos au détriment de la réflexion critique.

Les réseaux sociaux sont de gigantesques machines à polariser l’opinion et ils sont assez addictifs pour pérenniser leurs emprises respectives sur ceux qui s’y adonnent. Leurs maîtres le savent et en usent au profit de leurs idéologies relativistes, transhumanistes et libérales. L’opportunité manquée par Donald Trump de les mettre au pas coûte déjà et coûtera encore cher à l’Occident. Quand cessera-t-on de les considérer comme d’anodins hébergeurs ?

Le bouc émissaire de René Girard est innocent des crimes que le mythe lui imputera une fois zigouillé par la foule. Vladimir Poutine ne l’est pas et il est peu probable qu’une foule le lynche. Mais comment ne pas voir dans ce délitement de la retenue qui devrait être indispensable les prémisses de la lutte du tous contre tous, du chaos annoncé dans Achever Clausewitz ? Ils ne sont pas parvenus à nous faire vraiment peur avec le Covid ou la guerre en Ukraine elle-même, mais sommes-nous sûrs de la solidité des digues qui contiennent notre propre barbarie ?

