Météo d’avril : tous les excès sont permis

Tout d’abord, je suis surpris que sur la carte en haut de l’article, le Nord du Canada et la Sibérie notamment (hors leur extrême Nord) soient classés en zone ’’tempérée’’ et non ’’froide’’, en fait ils n’indiquent que le climat ’’polaire’’ et non ’’subpolaire’’ en tant que froid (carte plus complète).

Concernant le climat mondial de manière générale, il y a de grandes tendances, et des oscillations. La grande tendance est un réchauffement progressif depuis un siècle, le recul des banquises et glaciers ; ça se voit en moyenne décennale : même chez nous chaque décennie est plus chaude que la précédente, et le nombre de périodes de canicule augmente.

On peut transposer pour le mois d’avril, non pas cette année isolément et moins encore dans telle ville, mais moyenné sur dix ans, pour l’Ouest européen.