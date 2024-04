Météo : la leçon de l’actuel coup de frais

Comme écrit précédemment la météo n’est pas devenue folle. C’est une météo classique d’avril avec ses montagnes russes. Comment peut-on l’ignorer ? Eh bien beaucoup d’intervenants médiatiques l’ignorent alors qu’ils s’angoissent publiquement pour notre avenir.

Nord-est

Après avoir battu un très vieux record avec 28° il y a quatre jours les températures ont (re)plongé. La bise s’y est mise et ça caille, mes cailles !

C’est prévu pour durer une bonne semaine ou plus, sous les normales de saison. Pourquoi ? Parce que le positionnement des pressions sur et autour de l’Europe génère un courant du nord. Entre le courant du sud de dimanche et celui d’aujourd’hui la bascule a été brutale. 20 degrés de moins en trois jours !

Les masses d’air sont véhiculées par les grands courants aériens. J’ai déjà écrit ici que s’il y a un réchauffement « de fond », il y a davantage de situations chaudes à très chaudes que la seule accumulation passive de chaleur ne peut expliquer.

Ces situations sont associées à des courants aériens dominants du sud, alors qu’il y a plusieurs décennies le courant dominant était de nord-nord-est, selon les informations que j’ai pu trouver.

Nord-nord-est, c’est ce que nous avons ces jours, avec une grosse chute du thermomètre et une moyenne en-dessous des normales.

Sud-ouest

Dans un article intitulé « Deux siècles de météorologie à l'observatoire de Genève » deux auteurs, Pierre Bouvier et Josette Ruche condensent les relevés météo sur un temps (relativement) long de plus de 100 ans à l’observatoire de Genève.

L’article confirme qu’à cette époque, les années 1960 et avant, le vent dominant était du nord-nord-est à Genève. Soit la bise, un vent souvent frais qui repousse les montées chaudes. Certes ce n’est que Genève mais la bise y est assez connue pour donner crédit à cette observation.

En page 248 :

« … tout au plus y notera-t-on la prépondérance des vents de secteur NNE imposée par la géographie de la région. »

La géographie n’y est cependant si importante puisque les vents dominants ont pu changer à Genève. On voit par exemple sur l’image 2 de météosuisse, une rose des vents qui couvre la période du 1er mars au 6 avril de cette année à la station de Genève-Cointrin. Dans un mois en principe frais et sujet à la bise on relève une forte dominance des vents de sud-ouest, qui apportent de la douceur.

Ouest

L’image 1 de météoblue retrace la rose des vents sur 30 ans. Le courant dominant est clairement de sud-sud- ouest.

Cela signifie que les courants aériens se sont inversés depuis 1950, et pas seulement sur la Suisse. Les montées chaudes semblent plus fréquentes sur la route Sahara-Espagne-France.

L’image 3 (source) montre qu’au début des années 1990 les deux courants étaient également représentés. Je me permets de supposer que cette inversion a commencé dans les années 1980, et pourrait avoir un lien avec la montée des températures de l’époque et actuelle.

J’ai cru déceler depuis quelques années un retour aux vents d’ouest et à la bise. Dans 10 ou 15 ans nous saurons s’il y a une nouvelle inversion des vents dominants.

Le sujet des courants aériens, ce qui les gouverne, ce qui les modifie, est primordial, peut-être dominant sur le CO2, enfin à creuser. Je peux me tromper mais la piste me semble bonne.