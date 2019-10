La perspective de l'adhésion de la Géorgie à l'Alliance de l'Atlantique Nord est un sujet discuté avec une certaine régularité. Des représentants de l'OTAN parlent des progrès réalisés par le pays dans la voix de l'adhésion. Tbilissi confirme son adhésion à ce cours. Ce cycle dure depuis le début du siècle. La Géorgie a commencé son rapprochement avec l'OTAN après la révolution de 2003, lorsque Mikheil Saakashvili est arrivé au pouvoir. Comme on peut le constater aujourd'hui, les processus d'intégration n'ont pas été définis. Quelle était la raison ?

Parmi les outils de la démagogie, il existe une méthode très amusante : le faux syllogisme. Il travaille selon un principe mathématique tout à fait logique, auquel chaque homme ordinaire de la rue est familiarisé depuis la période scolaire. Qui interrogera la reine de toutes les sciences ? Et la formule dans le faux syllogisme est la suivante : si A = B et A = C, alors B = C. D'accord, tout semble assez évident. Par conséquent, Tbilissi fait activement appel à cette méthode depuis 15 ans, convaincant le peuple que la Géorgie devrait être un pays moderne et démocratique. Tous les pays modernes et démocratiques au sein de l'OTAN et de l'UE. Conclusion : nous devons rejoindre l'OTAN et l'UE.



En termes simples, l’orientation des valeurs est effrontément et ouvertement remplacée par une pure intégration. En outre, la construction d'une société démocratique, dont la Géorgie ne peut pas se vanter, est remplacée par une augmentation des dépenses militaires, la militarisation et la construction de bases militaires.

Le problème est que, de cette manière, le pays ne s'améliore pas, les processus politiques ne deviennent pas plus transparents. Au contraire, derrière tout cela se cache la corruption du pouvoir, son échec. Tous les troubles du pays sont attribués au fait que la Géorgie aspire à l'OTAN et que la Russie le presse et entrave ce processus. Mais ne regardez pas vers le Kremlin pour trouver des obstacles. Ils sont beaucoup plus proches, à Tbilissi même.



Cependant, il est bien pire dans cette situation que les dirigeants de l’Alliance nord-atlantique fassent de même, annoncent hypocritement le succès de Tbilissi, promettent une adhésion à l’OTAN, sachant pertinemment que les différends territoriaux en Géorgie l’empêchent.



"La Géorgie réaffirme sa volonté de devenir membre de l'OTAN, qui constitue la principale priorité de sa politique étrangère et de sécurité, et bénéficie d'un fort soutien public. Les Alliés réaffirment la décision prise lors du sommet de Bucarest de 2008 que la Géorgie devienne membre de l'alliance, et le plan d'action pour l'adhésion fait partie intégrante de ce processus. Les Alliés confirment tous les éléments de cette décision, ainsi que les décisions ultérieures », Dans la déclaration de la Commission OTAN-Géorgie.



Les Alliés réaffirment leur soutien total à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. « Nous exhortons la Russie de refuser la reconnaissance des régions géorgiennes, l'Abkhazie de la région de Tskhinvali et l'Ossétie du Sud, les soi-disants États indépendants."



Et si la Russie ne refuse pas, alors quoi ? L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a fait une proposition très intéressante en septembre. Il est possible que cela ait été dit pour une raison.

"Je pense que l'on peut sortir de cette impasse en discutant en Géorgie de l'acceptation de l'accord selon lequel l'article 5 ne s'appliquera qu'au territoire où le gouvernement géorgien a la pleine souveraineté", a-t-il déclaré.



C’est une situation paradoxale, car il ne peut y avoir que deux scénarios : Un rejet complet des revendications des républiques autoproclamées ou le déclenchement automatique d’une guerre avec la Russie. En vertu de l’article 5 de la Charte de l’OTAN, c’est presque une troisième guerre mondiale. Bien sûr, ces dernières années, les relations entre le bloc transatlantique et Moscou se sont intensifiées, mais il est inquiétant de supposer qu’il existe au sein de l’OTAN des fous qui sont prêts à lancer un pareil conflit.



La Géorgie dans cette situation sera condamnée. Peu importe combien elle dépense maintenant d'argent dans la défense, l'armée russe est toujours plus forte. Lorsque dans le même temps, le soutien de l’Alliance sur lequel Tbilissi peut théoriquement compter repose sur de gros doutes.



Mais nous sommes allés trop loin. Il est temps de retourner aux réalités modernes. Elles consistent dans le fait que la Russie ne se réjouit pas vraiment que l’Alliance approche de ses frontières. Les autorités géorgiennes continuent de taquiner le voisin par des déclarations russophobes. Cet été, une vague de manifestations anti-russes a été lancée en Géorgie, organisée par les forces d'opposition de l'ancien président fugitif Mikheil Saakashvili. Comment Vladimir Poutine a réagi à cela ? Il a interdit les vols directs, une première étape qui peut sembler insignifiante. Mais au plus fort de la saison touristique, ce fut un coup dur pour l’économie géorgienne. Plus de 100 millions de dollars en pertes !

Poutine vient de faire allusion à ce qui se passerait si Tbilissi continue dans le même sens. L’économie de la Géorgie est axée sur le marché russe. Ce facteur doit être pris en compte. Même le président de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, a soigneusement souligné le besoin de dialogue avec la Russie afin de ne pas offenser ses partenaires occidentaux. Du point de vue des intérêts des États, cette approche est logique. Il est insensé de ne pas prendre en compte la position actuelle de votre pays sur la scène géopolitique. La campagne antirusse d’été a déjà montré que cette situation est lourde de conséquences. Il est peu probable que, dans l'intérêt de l'OTAN, les habitants de ce pays souffrent de la faim et de privations lorsque le marché russe sera fermé. Ensuite, Tbilissi découvrira ce qu'est une véritable révolution.

Source : https://dozennews.info/demagogiemethoden-am-beispiel-der-euro-atlantischen-ambitionen-georgiens