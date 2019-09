Mettons un terme au démarchage !

Lutter contre le démarchage à domicile abusif est possible. Alors qu’attendons-nous ?

Marre de se faire déranger sur le pas de notre porte par des démarcheurs qui n’en veulent qu’à notre portefeuille.

Cela fait plusieurs mois voire années que nombre de consommateurs et associations expriment leur ras-le-bol face à cette pratique. À tel point que la DGCCRF, le gendarme de la concurrence et de la répression des fraudes, a perquisitionné une quinzaine d’entreprises, dont Engie et Eni, au début de l’été, pour leurs pratiques douteuses en matière de démarchage à domicile.

Mais voilà, hormis un ras-le-bol grandissant chez les Français, les alertes répétées des associations de consommateurs et les récentes perquisitions de la DGCCRF, rien ne bouge. L’encadrement reste le même, tout comme la loi.

Et pour justifier cet état végétatif, on nous ressort la bonne vieille rengaine de l’emploi : « encadrer le démarchage, oui, mais c’est compliqué, car il faut préserver l’emploi dans le secteur… », peut-on entendre dans la bouche de certains politiques.

Pendant ce temps-là, les plus vulnérables d’entre nous se font littéralement arnaquer sur le pas de leur porte. Vous trouvez ça normal ?

Preuve de la mauvaise foi de certains sur le sujet, la ville d’Orléans a reconduit, dès ce mois de septembre, l’arrêté pris en décembre 2018 et janvier 2019 contre le démarchage abusif, obligeant les démarcheurs à s’enregistrer en Mairie avant d’aller sonner aux portes.

Oh surprise : encadrer le démarchage à domicile est possible !

L’objectif de cet arrêté est qui plus est très simple : « protéger les personnes vulnérables susceptibles d’être abusées ». N’est-ce pas là l’objectif que devraient viser toutes sociétés modernes et développées ?

Il faut croire que non puisqu’au sommet de l’Etat on préfère préserver l’emploi d’individus qui en arnaquent d’autres.

Et si ce n’est pas sur le seuil de nos portes qu’ils cherchent à nous extorquer nos deniers, c’est par téléphone !

D’après notre très chère DGCCRF, le nombre de litiges liés au démarchage téléphonique a ainsi bondi de 60 % depuis 2012. En gros, on se fait de plus en plus arnaquer ! Chouette, n’est-ce pas ?

Et comme d’habitude, ces « pratiques toxiques » comme les qualifie l’UFC Que Choisir, restent largement impunies…

Le démarchage, qu’il soit téléphonique ou à domicile, équivaut ni plus ni moins à du harcèlement. Il est plus que temps d’abolir cette pratique !

Mesdames, Messieurs, comme moi, dénoncez le démarchage, car c’est en s’exprimant d’une seule et même voix que nous parviendrons à faire changer les choses !