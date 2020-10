Mettre le système économique au service de la collectivité : Règles applicables aux dépenses de santé et aux retraites

Projet idéaliste qui ne tient pas compte de la réalité ,





c’est beau sur le papier comme le communisme :tout le monde est frère et travaille à la prospérité d’ une société idéale , dans la réalité c’est du chacun pour soi ..c’est pour ca que le communisme c’est écroulé .





Pour faire court : on est passé d’une société familiale et solidaire avec un état qui ne se préoccupait pas des questions sociales ni de rédistribuer , à une société individualiste avec état centralisateur qui s’occupe de palier aux besoins des gens :au moindre souci les gens demande à l’état exige de l’état la santé , le logement , les vacances ..

(alors qu’avant la famille , le village , les institutions religieuse prenaient en charge la solidarité )





La mentalité des gens changent forcément :quand l’état s’occupe de tout et vous fourni avec l’argent de ceux qui travaillent , les soins gratuits , la retraite , le gite et le couvert en sus , pas la peine de se lever le matin pour travailler (ni de stisser des liens familliaux et sociaux ) puisque celui qui ne travaille pas reçoit de la part de la collectivité (anonyme représentée par l’état ) autant que celui qui travaille et qu’il a droit aux même soins :c’est une manque de justice flagrante , une inégalité parceque celui qui travaille entretient les autres .





On a vu après le confinement nombres de personnes gros travailleurs avant , prendre gout à l’assistanat , et se dire « je suis payée à rester chez moi sans rien faire et c’est agréable , finalement je n’ai pas besoin de travailler ».





La sécurité ploie sous le déficit parceque les gens abusent du système :c’est une réalité , donc c’est que le système est mauvais ,

on n en arrive maintenant à ce que ceux qui finance le système =les gens qui bossent ne seront plus pris en charge mais devront prendre des mutuelles en plus ,

alors que ceux qui ne bossent pas et sont donc assisté ont tout gratuit : pourquoi ceux qui travaillent continueraient à financer la collectivité ?

La solidarité prise en charge par le collectif aboutit à l’épuisement du système par les injustices qu’il produit .





Dans un système sain chacun gagne selon son mérite , il n’y a pas d’asssistés chronique , ceux qui ont besoin d’être assistés le sont localement par leurs proches ,, leur ville , leur région mais pas par un état centralisateur et aveugle.