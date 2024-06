Meyssan : « Le vieux monde est déjà mort mais la classe politique en France est déconnectée du réel »

"Le vieux monde est déjà mort mais la classe politique en France est déconnectée du réel"

C’est, en substance, le propos de Meyssan :

Echec de la "conférence de paix" en Suisse,

Echec de l'offensive de Netanyahou en Palestine,

Crash de la "majorité" macroniste en France,

Obsolescence programmée du NFP,

Ce n'est plus "Cours camarade, le vieux monde est derrière toi !"

Mais "Arrête de courir, le vieux monde est déjà mort,

et c'est l'heure de prendre pied

dans le nouveau monde, avant qu'il ne soit trop tard !"

Au delà de l'épisode électoral "historique" mais déjà anecdotique,

Thierry Meyssan nous invite à réfléchir à ce qu'est réellement

le changement d'ère en train de se produire.

Pour nous, sur Ciel de France, le changement essentiel s'est déjà produit

avec la crise de 2007-2008 et l'intervention des politiques monétaires

banco-centralistes "non conventionnelles" devenues en fait systémiques.

Tout ce qui s'est produit depuis, surtout en Occident, n'a pu avoir lieu

que comme "soins palliatifs" d'un système agonisant

et rendu "durable" faute d'alternative.

Luniterre

Source de l'article :

